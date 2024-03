Lei Jun dévoile les coulisses de la voiture électrique de Xiaomi et sa fabrication : regarde comment naissent les SU7 depuis ton téléphone portable

Son la joya de la corona de Xiaomi, y saldrán a la venta este mismo jueves santo. Les voitures SU7 sont les plus avancées que la société ait créées. Et leur processus de fabrication est ainsi fascinant et hyper-technologique.

En cette semaine de lancement de leur produit le plus ambitieux, Xiaomi et Lei Jun nous ont emmenés, grâce à une série de vidéos, au cœur de la fabrication de leur Xiaomi SU7. Regardez comment ils construisent et assemblent l’une des voitures électriques les plus remarquées de cette année 2024.

L’HiperFactorie de Xiaomi: paradis de la robotique

La première vidéo de Lei Jun sert d’introduction à Xiaomi EV HyperFactory, la mégafactory de la société en Chine entièrement dédiée à la conception, à la fabrication et à l’assemblage des différents modèles de Xiaomi SU7, du standard au premium. Cette usine abrite quatre départements clés dans la construction de la SU7, répartis dans six ateliers :

Département R&D

Production

Ventes

Service client

Comme nous le voyons, Lei Jun doit utiliser une mini-voiture pour parcourir l’immensité de l’usine, en insistant sur la section de soudure, automatisée à 91 % avec 400 robots chargés de souder chaque élément de la SU7. Jun souligne qu’il s’agit de l’une des usines les plus automatisées au monde, bien que bien sûr les 9 % restants correspondent aux ouvriers et techniciens humains qui veillent au bon fonctionnement de tout.

Thrilled to showcase our Xiaomi EV HyperFactory. It houses R&D, production, sales, and customer experiences across six workshops. Here’s a glimpse at our welding workshop, which operates with a 91% automation rate – one of the highest in the industry! pic.twitter.com/qWUxqjjqsZ — Lei Jun (@leijun) Mars 22, 2024

Pour se faire une idée du taux d’automatisation, <strong+dans la salle de soudure, il y a plus de 400 caméras HD, ce qui signifie que les robots pourraient accomplir leur travail même en l’absence d’éclairage et dans l’obscurité. Jun affirme que d’autres usines comme Mercedes lui ont appris à installer le bureau des ingénieurs au milieu de l’atelier de production, afin qu’ils soient exactement au centre pour tout contrôler.

Xiaomi HyperCasting

Le Xiaomi SU7 se démarque par son processus de fabrication utilisant une technologie de moulage sous pression appelée HyperCasting, qui permet de fabriquer la carrosserie selon une méthode innovante et efficace.

Le processus de la technologie HyperCasting fonctionne comme suit : une machine de moulage sous pression intégrée de 9100 tonnes est responsable de la formation des pièces de carrosserie en une seule opération, réduisant ainsi le nombre de composants, le poids, les coûts et les délais de production. Cette technologie a été introduite pour la première fois par Tesla dans son Model Y, mais Xiaomi l’a améliorée et a relevé encore plus le niveau en augmentant la taille, la qualité et la résistance des pièces moulées sous pression.

Check out Xiaomi Hyper Die-Casting T9100 cluster! We’re one of the only two in the world with proprietary die-casting alloy material. pic.twitter.com/WV8FnVRpde — Lei Jun (@leijun) Mars 23, 2024

Le cœur de la technologie de moulage sous pression HyperCasting de Xiaomi est un cluster de moulage sous pression qui couvre une superficie de 840 mètres carrés et entoure la machine de moulage sous pression avec plus de 60 équipements. Pendant le processus de pulvérisation, le contrôle de la température et le maintien du moule, 9100 tonnes de force de serrage puissante maintiennent fermement le moule, dans lequel la matière première d’alliage liquide d’aluminium chauffée à 700 degrés est injectée.

Ce n’est pas seulement la formation du moulage sous pression, mais aussi le début du travail de regroupement qui permet de combiner 72 pièces en une seule.

Jusqu’à 8 couches de peinture et un peu d’action pour les amortisseurs

Une autre section que le co-fondateur de Xiaomi nous montre est la zone de peinture, où les carrosseries des SU7 reçoivent jusqu’à 8 couches de peinture par le biais de plusieurs robots, afin d’obtenir cet aspect brillant « glossy » qui confère une finition vraiment premium à chaque modèle.

All components are now in the assembly workshop, where they’ll come together to build our amazing Xiaomi SU7. pic.twitter.com/gTvDrEvVkO — Lei Jun (@leijun) Mars 23, 2024

Ensuite, ils soumettent les amortisseurs à différentes épreuves dans la même usine, où ils testent de manière approfondie chacune des voitures qui ont déjà été assemblées.

