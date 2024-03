Les voitures électriques sont plus susceptibles d’avoir des accidents ! Pourquoi?

Quiconque marche sur les routes est toujours sujet aux accidents. Certains par eux-mêmes, mais d’autres grâce à des tiers. Une étude récente a conclu que les voitures électriques sont plus susceptibles d’avoir des accidents. J’ai trouvé pourquoi!

Voitures électriques : accélération, son et poids…

Dans la littérature associée au segment automobile, il existe une idée selon laquelle les véhicules électriques sont des véhicules très sûrs… et c’est vrai (au moins en partie, comme c’est le cas de Tesla). Cependant, de nouvelles données révèlent désormais que les voitures électriques sont plus susceptibles d’avoir des accidents.

Selon l’étude Fidelidade, parmi les différentes raisons, il y a l’accélération plus brusque des voitures électriques, qui entraîne souvent de plus grandes difficultés à contrôler les conducteurs (surtout les nouveaux).

Revenons à la question de l’accélération. Les moteurs électriques sont assez puissants et cela se remarque lors des accélérations. Par exemple, une Tesla Model 3 Long Range met 4,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Les véhicules électriques et hybrides ont des taux d’accidents plus élevés, respectivement d’environ 50 % et 25 %, par rapport aux véhicules à combustion. L’étude révèle également que le fait que les voitures électriques soient plus lourdes (elles peuvent être 35 % plus lourdes que les véhicules à combustion) finit par causer plus de dégâts en cas de collision.

Ils provoquent également plus d’accidents car ils sont plus silencieux. À noter que ces conclusions sont identiques à l’étude Hertz, publiée en janvier de cette année.

En bref, les voitures électriques sont aussi sûres que celles à essence. Cependant, certaines variables ont contribué à une augmentation des accidents. Il ne s’agit pas exactement de problèmes liés aux voitures elles-mêmes, bien au contraire. Oui, ce sont des caractéristiques qui nécessitent certainement de nouvelles habitudes de conduite.