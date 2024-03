Xiaomi SU7 a une solution ingénieuse pour surmonter le problème des écrans sans boutons

Les constructeurs automobiles rendent leurs voitures minimalistes, ce qui ne semble pas être bien accueilli par tout le monde. Les interfaces sont plus complètes et la fin des boutons semble normale. Le Xiaomi SU7 semble suivre cette voie, mais la marque a une solution ingénieuse pour résoudre le problème des écrans sans boutons.

Nous traversons une époque où l’interface des voitures, qu’elles soient électriques ou non, évolue très rapidement. Avec de plus en plus d’écrans présents, les constructeurs souhaitent en faire les points de contrôle, supprimant ainsi les boutons physiques et tout concentrant sur ces points centraux des voitures.

Cette situation n’est pas bien accueillie, car certains se plaignent qu’ils causent trop de distractions. Tout est concentré en un seul point, ce qui signifie que le conducteur doit naviguer dans l’interface pour atteindre les éléments les plus simples, détournant ainsi son attention de la route et de ce qui devrait être sa priorité.

Lorsque le Xiaomi SU7 a été dévoilé, la marque a pris soin de suivre cette ligne de développement. Cette voiture électrique est équipée d’un grand écran central, où la marque n’a placé aucun bouton, tout se contrôle de manière centralisée en touchant l’interface.

Sachant que tous les utilisateurs ne sont pas partisans de cette solution, Xiaomi a dévoilé une fonctionnalité supplémentaire lors du lancement de sa voiture électrique. On parle d’une « unité de connexion » à couplage magnétique. Il dispose d’un jeu de touches de style piano et d’un bouton de volume qui s’insère directement dans la partie inférieure de l’écran central, transformant instantanément l’interface et vous offrant des commandes que tout le monde connaît.

Le concept d’écran tactile modulaire du Xiaomi SU7 et la disponibilité de modules complémentaires ont le potentiel de révolutionner le marché des voitures électriques. Non seulement il offre le meilleur des deux mondes en matière de commandes, mais la possibilité de futures unités d’accueil dotées de fonctionnalités étendues est indéniablement passionnante.

C’est une solution tellement élégante qu’on peut se demander pourquoi d’autres fabricants n’y ont pas pensé plus tôt. Nous avons déjà vu des solutions similaires pour les voitures Tesla (1|2), mais toujours développées par des personnes curieuses et intéressées. Il atteint désormais tout le monde et dans une voiture qui suscite de plus en plus l’intérêt des clients (potentiels).