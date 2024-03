Un ingénieur de Tesla demande aux propriétaires de Cybertruck d’arrêter de torturer le pick-up

Oui, c’est au-delà de la idiotie. Internet a donné naissance à une série de chaînes YouTube (TikTok et autres) qui gagnent leur vie en détruisant et en torturant des gadgets… et même des voitures ! On avait déjà prévenu que la situation était hors de contrôle, il semblait de bon ton de cibler le Cybertruck pour prouver le concept commercial selon lequel ce pick-up était « à l’épreuve des balles ». Aujourd’hui, celui qui demande l’arrêt de ces tortures est un ingénieur de Tesla.

Internet a-t-il donné une plateforme à de nombreux idiots ?

Le Tesla Cybertruck, plébiscité pour sa durabilité et sa résistance, se retrouve au centre d’une tendance inquiétante. Certains propriétaires ont soumis leurs camionnettes électriques à des tests extrêmes, notamment en leur tirant dessus, en y mettant le feu, etc. Désormais, un ingénieur de Tesla leur demande de s’arrêter et de respecter le véhicule.

Wes Morrilll’un des principaux ingénieurs impliqués dans le développement du Cybertruck, s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour parler de la tendance alarmante des propriétaires abusant de leurs véhicules.

Dans un message sincère, Morrill a déclaré :

Le Cybertruck a enduré beaucoup de choses pour s’amuser : il a été attaqué, frappé, brûlé, battu et abattu (plusieurs fois). Maintenant que nous savons que c’est difficile, pouvons-nous simplement le laisser tel quel et l’utiliser normalement ?

Cet appel souligne l’importance de reconnaître la résilience du Cybertruck et de le traiter avec soin.

Ce ne sont là que quelques exemples d’abus…

Il existe de nombreuses vidéos en ligne montrant des propriétaires testant les limites du Cybertruck. Des coups de feu aux lancers de billes d’acier, le Cybertruck a subi une myriade d’attaques. En effet, même les démonstrations de Tesla, destinées à mettre en avant la durabilité du véhicule, ont, par inadvertance, alimenté cette curiosité destructrice.

Dans une vidéo du 8 mars 2024, Zack Nelson, le célèbre YouTuber JerryRigEverything, tire férocement avec une série d’armes sur la camionnette électrique. Même en incluant un pistolet de calibre .50. Tout cela pour tester si la Tesla est ou non « à l’épreuve des balles ».

Une autre publication, désormais sur le réseau X, partagée le 11 mars 2024, par un groupe appelé Tesla Owners Silicon Valley, montre un individu lançant une bille d’acier sur le Cybertruck.

Cette année, une vidéo YouTube a capturé un groupe de fans de Tesla donnant un coup de pied dans le Cybertruck. Jason Cammisa, un journaliste automobile, a frappé le Cybertruck avec une masse. YouTuber TechRax a emmené le pick-up sur une route inondée pour tester le mode Cybertruck Wade (ou mode eau), plaçant la voiture dans l’eau jusqu’au pare-brise.

Un YouTubeur a sauté sur le pare-brise jusqu’à ce qu’il se brise, pour constater, avec satisfaction, que la vitre finit par se briser !

Il y a aussi ceux qui ont tenté de le percer avec une flèche… pour le plus grand plaisir des animateurs d’un podcast avec Elon Musk.

Les déclarations du PDG de Tesla, Elon Musk, ont ajouté à la confusion entourant la résistance de Cybertruck. Bien qu’il ait présenté le véhicule comme étant « robuste » et « à l’épreuve de l’apocalypse », certaines caractéristiques promises, comme le verre pare-balles, n’ont pas encore été vues.

Cela a peut-être encouragé les propriétaires à être durs avec leurs camionnettes électriques.

Si le regret pouvait tuer…

Pour ceux qui endommagent leurs Cybertrucks, la réparation n’est peut-être pas facile. Les pièces disponibles sont limitées et on ne sait pas comment Tesla gérera les réparations de ces véhicules endommagés.

Certains propriétaires peuvent considérer les cicatrices de combat de leur pick-up comme des insignes d’honneur, acceptant les coups et les coups comme des symboles de ténacité. Il est cependant essentiel de considérer les implications à long terme de ce comportement sur la longévité et les performances globales du véhicule.