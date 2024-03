Les batteries sodium-ion sont-elles le secret des voitures électriques moins chères ?

L’intérêt pour l’électrification augmente, sous la forme de véhicules purement électriques et hybrides, et les constructeurs cherchent à réduire les prix, rendant les modèles accessibles à un plus large éventail de clients. Alors que les batteries pèsent sur la valeur finale d’une voiture électrique et son empreinte environnementale, les ions sodium sont-ils le secret de voitures électriques moins chères et plus durables ?

Les constructeurs sont attentifs et, comme nous l’avons déjà vu, il existe une volonté (déclarée) d’investir dans la mobilité électrique, en cohérence avec les nouvelles politiques gouvernementales, la demande des consommateurs et, d’une certaine manière, les intérêts de la planète.

Malgré l’ampleur croissante des véhicules électrifiés, pour beaucoup, le problème réside toujours dans les batteries, en raison de la valeur qui leur est associée : monétaire, mais aussi environnementale. L’un des composants les plus controversés est, dans les deux sens, le lithium.

Cependant, dans la recherche d’une solution, le sodium a émergé, offrant aux fabricants une alternative aux batteries lithium-ion avec des avantages associés importants (et, qui sait, décisifs).

Comme le rappelle Autocar, les batteries lithium-ion ne sont devenues une véritable affaire commerciale que dans les années 1990. Le passage soudain aux voitures alimentées par ces batteries est donc impressionnant.

Étant donné la rapidité avec laquelle les choses évoluent dans le secteur automobile, à mesure que de nouvelles technologies et solutions sont explorées, il est probable que les batteries lithium-ion, qui présentent des inconvénients en termes de durabilité, de sécurité énergétique et de coût, seront obsolètes.

Les batteries sodium-ion (ou batteries Na-ion), évoquées il y a quelques temps, mais dont le développement était censé prendre plus de temps, pourraient entrer en jeu.

Les batteries lithium-ion céderont-elles la place aux batteries sodium-ion ?

Début janvier, le constructeur automobile chinois JAC a annoncé qu’il fournirait une petite voiture électrique de sa marque Yiwei équipée d’une batterie sodium-ion de Hina Battery.

Parallèlement, le chinois JMEV a également annoncé le lancement d’un nouveau véhicule électrique équipé d’une batterie sodium-ion de Farasis Energy.

Les batteries sodium-ion présentent les inconvénients suivants :

Faible densité énergétique ;

Augmentation conséquente du poids du véhicule (quelques Wh/kg, par rapport aux technologies lithium).

Cependant, les avantages suivants sont répertoriés :

Neutralité et sécurité ;

Absence de lithium et de cobalt dans les batteries ;

Abondance de sodium dans le monde ;

Électrolyte le plus simple ;

Les récupérateurs d’électrodes peuvent être fabriqués en aluminium au lieu du cuivre (plus durable et moins cher) ;

Bon fonctionnement par temps froid ;

30 % moins cher que le lithium-ion.

Compte tenu des avantages, les fabricants s’efforcent de résoudre les inconvénients. Par exemple, essayer d’augmenter la densité énergétique des batteries sodium-ion, sans compromettre le poids ni l’autonomie du véhicule.