Les pirates brisent la sécurité d’une Tesla et gagnent 200 000 $ et une Model 3

Les voitures Tesla ne sont pas à l’abri de problèmes de sécurité, comme nous l’avons vu par le passé. La marque corrige rapidement les défauts constatés et va toujours plus loin en participant à des concours de sécurité. Aujourd’hui, dans une autre édition de Pwn2Own, ces voitures électriques ont été compromises par des pirates informatiques, ce qui leur a valu un prix de 200 000 dollars et un modèle 3.

Tesla investit beaucoup depuis plusieurs années dans la sécurité de ses systèmes et de ses voitures électriques. La marque travaille en étroite collaboration avec des hackers whitehat, qui évaluent et découvrent des problèmes dans ses propositions. Elle va plus loin et a participé au concours de hackers Pwn2Own, offrant des prix et ses voitures électriques comme défis aux hackers.

La dernière édition de Pwn2Own est désormais terminée, avec de nouveaux problèmes et failles de sécurité détectés dans les voitures Tesla. Cette nouvelle attaque a été menée par l’équipe Synacktiv, qui a réussi à enchaîner quelques bugs pour exploiter le système de divertissement de Tesla.

D’après ce qu’a annoncé l’organisation, l’équipe de hackers a réussi à compromettre la sécurité de l’unité de contrôle électronique (ECU) et du CAN BUS des voitures électriques Tesla. Il est intéressant de noter que cette attaque a été réalisée en moins de 30 secondes grâce à un débordement d’entier.

Cet exploit et ce qu’il représente s’est avéré assez enrichissant pour l’équipe de hacking de Synacktiv. À la suite de la faille découverte chez Teslas, qui a été prouvée chez Pwn2Own, ils ont fini par recevoir un prix de 200 000 dollars et un tout nouveau modèle 3.

Bien entendu, Tesla a aussi fini par gagner avec cette preuve qu’il y avait un problème avec ses voitures électriques. En ayant accès aux détails de la faille de sécurité exploitée, le constructeur résoudra ce problème rapidement et assurera ainsi la protection de ses clients et utilisateurs.

Cette année, lors du salon Pwn2Own de Vancouver, davantage de systèmes sont tombés entre les mains de pirates informatiques. Au cours des 2 jours du concours, Windows et Linux ont été compromis, ainsi que Chrome, Safari, Edge et Firefox. Toutes les failles utilisées ont été révélées à leurs fabricants respectifs, qui en ont désormais 60 pour les résoudre, avant d’être révélées publiquement.