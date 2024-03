Renault Scenic E-Tech 100% électrique a dévoilé pourquoi elle a été élue Voiture de l’année 2024

Nous sommes allés voir de nos propres mains la nouvelle voiture électrique de Renault, qui se positionne comme l’une des meilleures, offrant une autonomie de plus de 600 km. Directement et sans recourir à des joyaux linguistiques, la voiture est vraiment bonne. En effet, la Scenic E-Tech 100 % électrique nous a prouvé qu’elle méritait le titre de « Voiture de l’année 2024 ».

Parfois, prendre du recul, c’est prendre de l’élan

En utilisant l’histoire, prendre du recul n’est pas toujours synonyme de recul. Renault lui a par exemple permis de lancer la présentation de ce nouveau tramway.

En 1996, le Scenic révolutionne le marché en se positionnant comme le premier monospace (minivan) compact de l’histoire de l’automobile européenne. Sous la devise « Un concept de sécurité intégré dans une voiture nouvelle et innovante » (SCENIC), le visage de la voiture familiale change.

À l’époque, Renault décrivait le Scénic comme une « voiture cocon », conçue de l’intérieur vers l’extérieur, pour répondre au défi de donner priorité et confort à tous les passagers.

En 2024, la Scenic E-Tech 100 % électrique réinvente la norme de la voiture familiale pour répondre aux enjeux de son époque :

Evolution des habitudes de mobilité ;

Evolution des aspirations en termes de confort et de sécurité ;

Une plus grande rareté des ressources ;

Réduction de l’empreinte carbone liée aux transports.

Bien que l’entreprise ait traversé une période plus difficile, où le design et certaines fonctionnalités ont échoué et ont été dépassés par d’autres propositions, ces nouveaux véhicules redonnent à la marque gauloise l’ADN bien connu du passé.

Cette nouvelle voiture électrique a donc été conçue pour être la première voiture de la famille, celle utilisée au quotidien, mais aussi celle utilisée pour les longs week-ends ou les vacances.

Avec une motorisation 100 % électrique, Renault met en avant l’autonomie WLTP jusqu’à 625 kilomètres et la recharge rapide jusqu’à 150 kW, pour répondre aux besoins des familles en quête d’évasion.

La voiture familiale, mais 100% électrique

Avec le Scenic E-Tech 100 % électrique, Renault propose un habitacle pensé pour le confort et le bien-être de tous ses occupants.





L’intérieur est une référence, grâce à la plateforme électrique dédiée, aux roues reculées aux quatre coins, à l’empattement long de 2,78 mètres, au plancher plat et à la batterie compacte.

Il en résulte en effet un grand espace pour les passagers, avec un rayon de 278 mm pour les genoux des passagers des places arrière, et pour les bagages, avec un volume de coffre de 545 litres.

Le toit panoramique innovant en verre opacifiant Solarbay et l’accoudoir arrière complètent l’ensemble « tout confort » de l’habitacle. Ils contribuent à redéfinir l’expérience à bord, comme le système multimédia OpenR Link avec les applications de divertissement et d’information Google intégrées.

Highlight est la signature sonore, fruit d’une collaboration avec l’artiste, compositeur et auteur Jean-Michel Jarre.

Avec une puissance allant jusqu’à 160 kW (220 ch), des dimensions compactes et la plateforme électrique dédiée AmpR Medium, le Scenic E-Tech 100 % électrique offre une conduite dynamique et agile, adaptée à tous les trajets.

La batterie de 87 kWh, la double compatibilité de toutes les versions avec la recharge DC sur les bornes de recharge rapide sur les routes d’accès et autoroutes et la recharge AC sur les bornes domestiques contribuent à faire du Scenic E-Tech 100 % électrique un choix rassurant.

Selon Renault, le Scenic E-Tech 100 % électrique est disponible en quatre niveaux d’équipement, étant la première voiture électrique de la gamme de la marque à intégrer la finition Esprit Alpine, qui lui confère une touche sportive et stimulante.

Suivez l’expérience au volant du Renault Scenic E-Tech 100% électrique dans la vidéo ci-dessous :

Pour conclure et après plusieurs centaines de kilomètres, la voiture s’est révélée très équilibrée, avec une réponse rapide, sans être brutale. L’autonomie vous surprendra.

Même si certains matériaux bénéficieraient d’une autre composition, le poids de la voiture est l’un des « secrets » du succès.

L’habitacle dispose d’un assistant très intelligent. Plus de 700 commandes permettent à Google Assistant d’effectuer d’innombrables tâches et de transformer diverses envies en commandes.

Bon travail, Renault!