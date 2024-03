Voici à quoi ressemble le secret le mieux gardé de Xiaomi : montez à bord de la voiture Xiaomi SU7 pour découvrir son intérieur

Il était gardé jalousement, au point qu’au Mobile World Congress, les portes n’ont pas été ouvertes. L’intérieur de la voiture Xiaomi SU7 semblait être un secret d’État, jusqu’à ce que ses créateurs le montrent en profondeur aujourd’hui. Voici à quoi ressemble l’intérieur de la première voiture Xiaomi.

Des médias chinois tels que IT Home ont eu accès à l’un des quatre modèles du SU7, qui, tout comme les téléphones mobiles Xiaomi, POCO et Redmi, sera disponible en 4 modèles différents, du standard au plus premium. Montons virtuellement à bord du SU7, la voiture qui sera mise en vente en Chine dans 9 jours.

L’intérieur du Xiaomi SU7

Avec un intérieur qui cherche à respecter un concept de minimalisme épuré, tout comme les voitures Tesla d’Elon Musk, le Xiaomi SU7 est doté d’un habitacle intelligent développé par Xiaomi Automobile, équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8295, de la compatibilité avec CarPlay et d’un volant multifonction à trois branches avec des boutons de commande de chaque côté.





Et en parlant du volant, ce design en D rappelle celui de la Porsche Taycan, mais avec une touche distinctive de Xiaomi : deux boutons distincts pour activer la conduite assistée et ajuster le mode de conduite. Cette disposition permet au conducteur de garder les mains sur le volant en accédant facilement aux fonctions les plus utilisées.

Des écrans partout

Sans aucun doute, ce qui attire le plus l’attention, c’est l’imposant écran de contrôle de 16,1 pouces, flanqué d’un tableau de bord réversible de 7,1 pouces et d’un affichage tête haute AR de 56 pouces qui promet une expérience de conduite immersive maximale.





Mais une autre chose tout aussi frappante est son design, qui joue sur l’innovation avec le concept sans accoudoir central, remplacé par quatre boutons physiques pour contrôler :

Le démarrage/arrêt

La température de la climatisation

Le volume de l’air

L’aileron arrière électrique et la suspension pneumatique

Cette solution permet aux conducteurs de manipuler des fonctions courantes « dans le noir », sans détourner les yeux de la route. De plus, Xiaomi ouvrira le protocole d’interface magnétique aux tiers, ce qui encouragera les fabricants d’accessoires à développer du matériel extensible et à améliorer l’interaction avec le véhicule.





Pour les passagers arrière, le SU7 n’est pas différent. Le plancher plat optimise l’espace, tandis que deux ports USB de type C vous permettent de connecter et de charger des appareils tels que des téléphones mobiles ou des tablettes. Et pour ajouter une touche de classe, une tablette Xiaomi It peut être connectée derrière les sièges avant, ce qui permet de contrôler la climatisation, la musique et bien plus encore.

Via | IT Home