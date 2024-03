Le premier véhicule électrique de Bentley reporté au profit de nouveaux hybrides rechargeables

L’année dernière, Bentley prévoyait de présenter sa première voiture 100 % électrique en 2025. Cependant, « un autre chiffre plus élevé apparaît » : l’entreprise reportera son modèle entièrement électrifié à 2026, au profit de nouveaux hybrides rechargeables.

Comme nous l’avons vu l’année dernière, le premier véhicule électrique de Bentley devait être lancé en 2025, comme le premier de cinq nouveaux véhicules électriques, à raison d’un par an, selon les informations fournies lors de sa première annonce en 2022. Mais après tout, un modèle autonome de la gamme sera dévoilé fin 2026, les premières livraisons étant effectuées cette année-là.

Les voitures électriques ultérieures – qui remplaceront les véhicules existants de la gamme Bentley – verront également leur arrivée retardée, dans le cadre d’un déploiement qui ne se terminera pas en 2030, comme prévu, mais en 2033 – date à partir de laquelle Bentley prévoit de devenir un acteur à part entière. marque de véhicule électrique.

Selon Autocar, citant Adrian Hallmark, PDG de Bentley, tout cela fait partie d’une stratégie d’investissement « verrouillée et consolidée » et sur laquelle il ne sera pas possible de « reculer ».

Après tout, même si Bentley travaille, à long terme, sur des remplacements électriques des Continental GT, Continental GTC, Flying Spur et Bentayga, le premier modèle électrique sera un tout nouveau modèle, qui arrivera avec « de meilleures caractéristiques d’autonomie que celles qui nous l’aurions fait en 2025. »

Bentley sera électrique, mais elle le fera au rythme du marché

Même si Bentley souhaite poursuivre l’électrification de sa flotte, le récent ralentissement du marché électrique a convaincu l’entreprise que les groupes motopropulseurs hybrides rechargeables ne constituent peut-être pas une technologie provisoire.

La société se prépare actuellement à lancer un nouveau système hybride rechargeable hautes performances, basé sur un moteur V8, qui remplacera le moteur W12 récemment abandonné.

Bentley investira « des centaines de millions » dans les hybrides rechargeables et ceux-ci continueront à être vendus jusqu’au début des années 2030. En effet, même si la marque s’attendait à une baisse drastique de la demande pour ce type de véhicule, elle considère désormais que cela augmenter à la fin de la décennie.

Pour Hallmark, les hybrides rechargeables constituent une « technologie de transition crédible qui réduit efficacement les émissions de CO2 et ouvre le chemin vers l’électrification pour les personnes qui n’en ont pas les moyens ». [um elétrico] ou qui ne peuvent pas vivre avec le niveau d’utilisation que cela implique ».