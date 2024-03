Xiaomi découvre l’un de ses secrets : la méga-usine où naissent ses voitures SU7 est déjà inaugurée

En 9 jours, la voiture Xiaomi SU7, le projet le plus ambitieux de Xiaomi, sera mise en vente. Et comme tous les véhicules de ce type, le SU7 a besoin d’un endroit pour être construit, dans ce cas une super usine qui restait anonyme jusqu’à présent.

Une usine qui a été présentée de la meilleure façon possible : avec une photo de toute la direction posant devant la façade. Xiaomi continue de faire monter la température pour le rendez-vous qu’il a le 28 avec son propre passé.

La super usine du Xiaomi SU7

Le 28 mars, le Xiaomi SU7 sera disponible dans 59 stores de 29 villes à travers la Chine, qui abriteront des modèles d’exposition sur lesquels vous pouvez demander un test à partir du 25 mars. Les livraisons des SU7 aux personnes qui l’ont déjà réservé commenceront le 28 mars également.

Comme nous le voyons, Xiaomi est à 9 jours du lancement de son produit le plus ambitieux : une voiture Xiaomi SU7 disponible en quatre modèles différents, avec laquelle l’entreprise marque le début de plans visant à se positionner parmi les cinq premières places du marché des véhicules électriques au cours des prochaines années.





Et juste aujourd’hui, pour célébrer l’imminence, Xiaomi a présenté la première image officielle et publique de son usine. Et ce, avec toute la direction, dirigée par un Lei Jun souriant, posant devant la façade.

En tant que président et PDG de Xiaomi, « Aujourd’hui est un jour spécial, car l’usine super Xiaomi EV est officiellement présentée. Cette réunion de la direction a été choisie pour se tenir dans l’usine Xiaomi EV, où les directeurs ont visité l’usine et ont testé le Xiaomi SU7 ».

Le prix des Xiaomi SU7, secret d’État

Le prix ? Il semble que Xiaomi le garde jusqu’à la dernière minute, bien que nous sachions déjà qu’il s’agit d’un modèle haut de gamme – le SU7 est conçu pour rivaliser sur le marché avec les Tesla eux-mêmes. Mais ce ne sera pas le seul modèle, mais le premier d’une stratégie de Xiaomi pour se positionner sur le marché des véhicules électriques aussi bien qu’elle l’est sur celui des téléphones mobiles.

Outre le prix, une des questions les plus pressantes auxquelles Lei Jun et d’autres dirigeants comme le nouveau président du groupe Xiaomi, William Lu, doivent répondre – souvenez-vous que Lei Jun s’est retiré pour diriger la division SU7 – est la suivante : Que se passe-t-il avec l’Occident ? Quand pourrais-je aller dans un store Xiaomi ici en France ou le commander sur Mi.com/es ?

Eh bien, cela prendra du temps, au moins deux ans. Selon Lu lors du Mobile World Congress 2024, il n’y a pas de date pour amener la voiture en Occident, mais « c’est quelque chose qui prend généralement deux à trois ans », donc si c’est en 2024 que le Xiaomi SU7 sort en Chine, nous ne le verrions pas en Europe avant au moins 2026-2027.

Source | Xiaomi Weibo