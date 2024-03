Les produits électriques se développent, mais la pénurie de bornes de recharge inquiète les constructeurs européens

Les constructeurs continuent de lire le marché concernant les voitures électriques. Cependant, pour les entreprises européennes, il existe un problème unanime : le manque d’infrastructures de recharge.

Lorsqu’un constructeur s’engage dans la mobilité électrique, que ce soit à court, moyen ou long terme, il part du principe qu’il est essentiel d’assurer un réseau de recharge robuste et répondant à une demande croissante.

En réalité, l’un des plus grands obstacles aux voitures électriques réside toujours dans l’autonomie et le manque de confiance des utilisateurs potentiels de ces modèles électrifiés quant à la disponibilité des points de recharge, comme l’anxiété associée à ces véhicules.

Par conséquent, comme le compile Automotive News Europe, il est unanime parmi les constructeurs européens qui ont lancé de nouvelles voitures électriques sur le marché que le réseau de recharge doit être renforcé.

Les constructeurs veulent miser sur les voitures électriques, mais ils veulent aussi plus de chargeurs

Avec le lancement du modèle Explorer entièrement électrique, fabriqué à Cologne, en Allemagne, Martin Sander, directeur de l’activité véhicules électriques de Ford en Europe, a révélé qu’il y avait quelque chose qui « l’inquiète beaucoup ».

Il faut accélérer drastiquement [os processos de licenciamento e a implementação de infraestruturas de carregamento]. Si cela ne se produit pas, d’ici 2035, les clients ne pourront plus conduire de véhicules électriques dans toute l’Europe, car cela ne sera tout simplement pas pratique.

Luca de Meo va dans le même sens. La semaine dernière, lors d’une conversation avec le président d’Eurelectric, une association représentant l’industrie électrique européenne, le PDG de Renault s’est demandé rhétoriquement si l’approche actuelle en matière de recharge ne serait pas un peu limitée.

Après tout, Renault commencera à vendre la R5 E-Tech plus tard cette année et, bien que l’une des fonctionnalités soit la recharge bidirectionnelle – c’est-à-dire que la voiture sera capable de restituer de l’énergie au réseau, à la maison ou aux appareils électroménagers -, ce n’est qu’elle fonctionnera avec un chargeur conçu par Renault et avec certains fournisseurs d’électricité avec lesquels l’entreprise a des accords.

L’interopérabilité et la recherche d’un moyen de garantir que toutes les voitures puissent reconstituer l’énergie du système, d’où qu’elle vienne, est un débat incontournable.

Pour Luca de Meo, l’Union européenne (UE) devrait s’inspirer des efforts qui ont conduit à la norme européenne pour les télécommunications par téléphonie mobile, qui a abouti à la création du Global Mobile Communications System, ou GSM. Selon lui, « en Europe, nous avons inventé la norme GSM et elle a été copiée partout ».

Cependant, du point de vue de Klaus Müller, président de la Bundesnetzagentur allemande, qui supervise les marchés allemands de l’électricité et des télécommunications, la définition d’une norme commune de recharge pour les véhicules électriques dans l’UE n’est pas une tâche des 27 régulateurs de l’Union, mais plutôt « des voitures ». fabricants et leurs organismes autonomes ».

Le problème du réseau de recharge hante l’industrie de la voiture électrique et ne passe évidemment pas inaperçu auprès des constructeurs qui souhaitent investir sur ce marché. Reste désormais à comprendre à quoi va aboutir ce subtil « yo-yo des responsabilités ».