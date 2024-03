La voiture Xiaomi n’est plus fille unique, c’est une famille nombreuse : voici les quatre modèles du Xiaomi SU7 et toutes leurs différences

Il semble que le prochain lancement imminent du nouveau Xiaomi SU7, qui aura lieu le 28 mars 2024 en Chine, soit plus chargé que ce que nous pensions au départ. On s’attendait à ce que ce véhicule arrive en deux versions avec des performances assez différentes, mais finalement, il semble que nous aurons un total de quatre pour que notre choix soit encore plus grand.

En effet, selon ce qui a été dévoilé sur Weibo, le SU7 sera disponible en différentes versions parmi lesquelles choisir, notamment le Xiaomi SU7, le Xiaomi SU7 Pro, le Xiaomi SU7 Max et le Xiaomi SU7 FE, toutes présentant des différences considérables en termes de spécifications et de détails vraiment intéressants, comme une puissance pouvant atteindre un maximum de 1 074 CV, rien que ça.

Nous connaissons déjà tous les prix et les versions du nouveau Xiaomi SU7

Comme nous vous l’avons dit, grâce à ces fuites, nous avons pu connaître en détail toutes les versions avec lesquelles nous pourrons voir le Xiaomi SU7 le 28 mars prochain en Chine, bien que ces informations ne soient pas encore officielles à 100% de la part de la marque, nous devons donc faire preuve d’un peu de patience à ce sujet.

Pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de toutes les options qui s’offriront à nous, nous allons vous présenter <strong’un tableau de ces différentes versions avec toutes les informations que nous connaissons à leur sujet :

Xiaomi SU7 XIAOMI SU7 PRO XIAOMI SU7 max XIAOMI SU7 fe MOTEUR Un moteur de 220 kW (299 CV) Un moteur de 275 kW (374 CV) Deux moteurs : 495 kW (663 CV) Quatre moteurs : 770 kW (1 074 CV) accélération 0-100 km/h 5,28 secondes 4,68 secondes 2,78 secondes 1,98 secondes vitesse maximale 210 km/h 210 km/h 265 km/h 300 km/h autonomie 668 km 900 km 800 km 700 km autres Jantes de 19″ Étriers de frein Brembo à quatre pistons Étriers de frein Brembo à quatre pistons Pneus Michelin Pilot Sport EV Jantes de 20″ en option Étriers de frein en céramique Brembo à huit pistons Jantes de 20″ Pneus Michelin Pilot Sport EV

Comme vous pouvez le voir, nous avons toutes sortes de variantes avec des options vraiment variées, mais il est clair que la version Xiaomi SU7 FE sera celle qui attirera le plus l’attention de toutes en raison des performances de folie qu’elle sera capable d’offrir, notamment une puissance de 1 074 CV ou des étriers Brembo à huit pistons, des éléments que l’on ne trouve dans aucune des autres options disponibles.

Pour l’instant, il faut attendre pour pouvoir confirmer tout cela que nous avons partagé avec vous, mais au moins nous pouvons nous faire une bonne idée de quelles seront les options que les utilisateurs vivant en Chine pourront choisir une fois que cette voiture sera mise en vente. Nous sommes impatients de pouvoir l’essayer, même s’il est fort probable que nous devions attendre jusqu’en 2026 ou 2027 pour pouvoir le voir sur le marché européen, s’il finit par arriver.

Source : Weibo