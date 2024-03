Croissance des véhicules électriques : plus de GWh ont été distribués en 2023 qu’entre 2014 et 2021

Les voitures électriques ne sont pas consensuelles. Bien que les avis sur l’approche à adopter en matière d’expansion varient considérablement, la croissance est une conclusion claire des données compilées par diverses entités. Par exemple, un rapport récent indique, entre autres, que davantage de gigawattheures (GWh) ont été distribués en 2023 qu’entre 2014 et 2021.

Comme l’a conclu Adamas Intelligence, un cabinet de conseil stratégique dédié aux métaux et minéraux, 2023 a été une année record pour l’industrie mondiale des véhicules électriques. Après tout, 689,2 GWh ont été ajoutés au parc de véhicules électriques, soit une augmentation d’environ 40 % par rapport à 2022.

Le cabinet de conseil indique, dans un rapport publié sur son site officiel, que l’année dernière seulement, environ 37% de toutes les heures d’énergie distribuées au cours de la dernière décennie ont été consacrées aux routes. De plus, en 2023, plus de GWh ont été distribués que de 2014 à 2021 réunis.

2023 a été une année chargée pour les voitures électriques

Dans le monde, près de 200 marques incluent des voitures électriques dans leur catalogue. Parmi celles-ci, la majorité sont chinoises : « la multiplication des marques de véhicules électriques est également révélatrice du goût des constructeurs automobiles chinois pour créer des marques secondaires pour satisfaire tous les segments et groupes démographiques possibles, avec Geely, Chery, Dongfeng et plus récemment BYD. particulièrement coupable à cet égard.

Cela contribue à expliquer pourquoi, parmi les principales marques mondiales en termes de capacité combinée de batteries (GWh) mises sur les routes l’année dernière, les marques chinoises apparaissent sous-représentées, alors que le pays est responsable de près d’une unité de véhicule électrique vendue sur deux.

Le graphique ci-dessous illustre l’établissement du classement des plus grandes marques en 2023. Sur les 16 qui composent le « club des 10 GWh », moins de la moitié sont chinoises, et dont trois sont entrées pour la première fois dans les premières places l’année dernière.

Le podium de l’année dernière était occupé par Tesla, qui a fourni 132,1 GWh d’électricité aux acheteurs de ses modèles S, 3, X et Y, soit un bond de 37 % par rapport à 2022. Pour Adamas Intelligence, Cybertruck, pour sa robuste batterie de 122 kWh (et en option (prolongateur d’autonomie de 47 kWh), « permettra sans aucun doute » à Tesla de se démarquer en 2024.

Les 101,6 GWh de BYD lui ont valu une lointaine deuxième place. Selon Adamas Intelligence, en 2023, l’entreprise « a augmenté sa capacité de production de batteries pour véhicules électriques de tourisme de 51 % par rapport à l’année précédente, mais, contrairement à Tesla, qui a une empreinte géographique plus équilibrée, 93 % de la production de GWh de BYD l’année dernière. est allé sur les routes de Chine. »

Encore plus loin de Tesla se trouve GAC Aion, en troisième position, avec 31,1 GWh de nouvelle énergie de batterie livrée aux acheteurs l’année dernière.

GAC Aion, qui a augmenté son déploiement de 75 % en 2023, est une marque encore plus centrée sur la Chine que BYD, avec la quasi-totalité de sa clientèle actuellement dans le pays. GAC fabrique également des véhicules électriques pour le compte de Honda, Mitsubishi et Toyota en Chine.

Après GAC Aion, apparaissent Volkswagen (30,3 GWh) et BMW (29,1 GWh), qui complètent le top 5 des marques qui mettent le plus d’énergie de batterie sur les routes en 2023.

À noter que « le score global d’électrification du groupe Volkswagen, comprenant des marques telles que Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Audi et VW, était supérieur à 50 GWh en 2023 ».

Par ailleurs, la croissance du déploiement de Li Auto et de Toyota l’année dernière (tous deux nouveaux venus dans le « club des 10 GWh ») a été la plus élevée parmi leurs pairs, à 189 % et 104 %, respectivement.