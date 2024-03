Un bâtiment-batterie utilisant la gravité : la solution de la Chine pour charger les voitures électriques

Il s’agit d’un énorme bâtiment en construction par l’entreprise suisse Energy Vault

C’est la gigantesque batterie gravitationnelle qu’Energy Vault est en train de construire à Rudong, Jiangsu (Chine)

En Chine, tout est (très) grand : le pont le plus long, un impressionnant mur d’arbres qui est comparé à sa Grande Muraille, de nouveaux canons hypersoniques… Et maintenant, la dernière information que nous avons apprise en suivant les traces de Motorpasion, ce sont ces énormes édifices-batteries avec lesquels le gouvernement chinois prévoit de mieux exploiter les énergies renouvelables que quiconque dans le monde.

L’idée, évidemment, est de pallier à l’augmentation de la consommation énergétique due à la mobilité électrique et à l’expansion des « voitures électriques » (Xiaomi a déjà la sienne), bien que en réalité, la technologie derrière ces colossales constructions soit plutôt rudimentaire ou, mieux dit, assez classique.

Eh bien oui, l’entreprise suisse Energy Vault, dont le siège se trouve à Lugano, nous a officiellement présenté un système de stockage d’énergie basé sur la gravité qui utilise d’énormes blocs de béton afin de conserver l’excédent d’électricité généré par un parc éolien voisin, auquel ce bâtiment-batterie est connecté, et qui est également connecté au réseau électrique chinois à l’autre extrémité.

C’est ainsi que fonctionne le déploiement de stockage par gravité EVx Global à Rudong, Jiangsu (Chine)

Eh bien, c’est facile à comprendre, alors nous vous l’expliquerons rapidement : un parc éolien à Rudong (province de Jiangsu) génère de l’énergie propre grâce au vent, mais comme c’est généralement le cas, ses surplus étaient jusqu’à présent perdus lors des périodes de faible charge du réseau électrique. C’est un problème connu qui se produit actuellement dans presque toutes les installations d’énergie renouvelable, qu’elles soient hydroélectriques ou éoliennes.

Donc, ce gigantesque bâtiment-batterie a été installé entre le parc éolien et le réseau électrique chinois, dans le but de réutiliser l’électricité excédentaire pour soulever d’énormes blocs de béton jusqu’au toit, d’un poids d’environ 20 tonnes. Comme vous pouvez vous y attendre, ce processus est effectué par des grues électriques utilisant cet excédent d’énergie.

Une fois levés, les blocs stockent l’énergie potentielle qui sera réinjectée dans le réseau lorsque cela sera nécessaire et qu’il n’y aura pas suffisamment d’énergie générée, pour cela, il suffit simplement de les laisser tomber, transformant ainsi l’énergie en énergie cinétique, puis en électricité à l’aide de générateurs.

Le système est assez simple, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Le monstre est appelé EVx Global Gravity Storage Deployment et dans ce premier cas, il est déjà opérationnel après avoir obtenu les autorisations nécessaires, avec une capacité de 25 MW/100 MW et de nombreux avantages par rapport aux systèmes de batteries stationnaires. En effet, sa dégradation et sa maintenance sont minimes car ils utilisent des blocs de béton ou des réservoirs d’eau, combinés à des systèmes de poulies et de grues électriques très durables.

Son (énorme) inconvénient ne sera pas un secret, comme vous pouvez vous en douter, car il nécessite beaucoup (beaucoup) d’espace. Cela est dû au fait qu’il faut élever des blocs lourds à de grandes hauteurs pour les rendre rentables, et beaucoup de ces blocs sont nécessaires pour stocker suffisamment d’électricité. Avec ces conditions, on comprend mieux pourquoi un projet de cette envergure a été lancé dans un pays comme la Chine, où tout est immense et où l’espace n’est pas un problème.

Selon l’entreprise suisse, l’efficacité de ces systèmes dépasse les 80%, donc après avoir testé cette première installation à Rudong, il semble que cela ait plu au gouvernement de Pékin. C’est du moins ce que l’on peut déduire du fait qu’ils ont déjà commandé trois autres déploiements de stockage par gravité EVx Global à Huailai Cunrui, Zhangye et Ziuquan. Ce dernier sera le plus grand, doublant la puissance et la capacité de celui de Rudong.

Jetez un coup d’œil à l’image d’en-tête pour mieux visualiser la taille… Vous verrez que c’est même plus haut que les éoliennes qui l’entourent !