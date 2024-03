Xiaomi est une experte en technologie et les batteries semi-solides de sa voiture électrique promettent de briser tous les records d’autonomie

La voiture de Xiaomi franchit peu à peu toutes les étapes nécessaires pour arriver sur le marché. Le Xiaomi SU7 a été présenté, ou présentés, car il y a deux modèles et il pourrait même y en avoir trois, fin décembre et nous avons déjà pu voir le Xiaomi SU7 Max au MWC de Barcelone, mettant en avant son design. La prochaine étape est de le mettre en vente, ce qui sera fait avec une date confirmée.

Il lui reste seulement à arriver en Europe. Pour cela, il faudra attendre un peu plus longtemps, selon Xiaomi lui-même, mais cela n’a pas empêché le Xiaomi SU7 d’attirer l’attention à la fois des experts automobiles et des fans de Xiaomi. Parmi les premiers, Alberto de la Torre, journaliste et communicant depuis 2016 et spécialisé dans le secteur automobile depuis plus de 5 ans, a parlé avec nous de l’excellent moteur du Xiaomi SU7. Et de ses batteries, qui promettent de battre tous les records. Sans oublier sa charge rapide impressionnante, attention.

« Kilomètres gratuits » grâce à un coefficient aérodynamique hors du commun

Xiaomi est une nouvelle venue dans la construction de tout type de véhicules, bien que nous puissions faire une exception si nous parlons de sa ligne de trottinettes électriques. Il serait logique de penser qu’étant des véhicules électriques, l’expérience serait déjà accumulée, mais comme Lei Jun l’a dit à plusieurs reprises, la conception et la construction de voitures électriques sont des processus très complexes qui ont pris de nombreuses années de travail à l’entreprise. Et beaucoup d’argent. 1,5 milliard d’euros, en réalité. Et 3 400 ingénieurs impliqués dans le processus.

Le résultat est une voiture électrique, le Xiaomi SU7, qui a impressionné aussi bien les initiés que les étrangers avec de nombreux aspects. Son design, par exemple, avec un coefficient aérodynamique qui a été One Punch sur la table de l’industrie automobile, dépassé uniquement par un modèle : la Volkswagen XL1. Ou bien sa conduite autonome capable de prendre des décisions « tout à fait humaines » lors du choix d’une place de parking et de se garer sans aucun conducteur aux commandes. Mais elle impressionne également par sa motorisation et son autonomie. Et ici, on peut trouver un autre facteur totalement différentiel.

Comme nous le dit Alberto de la Torre, « mécaniquement, les promesses du Xiaomi SU7 sont spectaculaires et je doute qu’elles ne puissent pas être tenues ». Il ne fait aucun doute que Xiaomi est un nouvel arrivant dans ce secteur, mais elle dispose d’un atout majeur. Nous parlons d’une entreprise experte en technologie qui démontre depuis plus d’une décennie sa capacité à construire toutes sortes de dispositifs avec une excellente expérience utilisateur. Et l’HyperOS qui arrive à bord de la voiture est son dernier exemple. Mais écoutons Alberto.

Au niveau mécanique, les promesses du Xiaomi SU7 sont spectaculaires et je doute qu’elles ne puissent pas être tenues. Ils ont parlé de versions de 295 CV et 664 CV qui devraient atteindre 800 kilomètres d’autonomie selon le cycle de homologation chinois. Il est très probable que ce chiffre soit atteint car, compte tenu des particularités de cette homologation, il y a déjà des véhicules qui annoncent plus d’un millier de kilomètres.

Lors de sa présentation, ils ont également parlé de batteries CATL d’une capacité de 150 kWh. Ces accumulateurs d’énergie sont énormes et ce sont des chiffres inédits jusqu’à présent, à l’exception du cas de la NIO ET7. Avec cette batterie semi-solide, cette voiture électrique chinoise a réussi à parcourir 1 000 kilomètres avec une seule charge dans des conditions réelles de circulation. Je ne doute pas que CATL, le premier producteur mondial de batteries pour voitures électriques, puisse être à la hauteur très bientôt.

L’ensemble du « matériel » est complété par un coefficient aérodynamique de 0,197 Cx. C’est le meilleur sur le marché et il est clair que l’entreprise a fait un effort supplémentaire pour l’obtenir. Cela lui confère deux avantages : des kilomètres « gratuits » d’autonomie et, surtout, une notoriété importante par rapport à des entreprises aussi importantes que Mercedes, qui jusqu’à présent dominaient ce domaine. À cela s’ajoute un bon nombre de sociétés renommées en Europe, comme les freins Brembo, qui, encore une fois, ont l’avantage d’offrir de bonnes performances tout en garantissant la sécurité du client européen qui peut être plus hésitant.

Ainsi, la combinaison de l’expérience de CATL dans la fabrication de batteries, d’un design offrant un coefficient de frottement hors du commun et de l’expérience de Xiaomi à la tête de toutes les technologies entourant sa voiture promettent de battre tous les records d’autonomie. Le Xiaomi SU7 Max est déjà à 800 kilomètres, mais attention, car la société a déjà prêt un modèle encore plus lourd. Pas un SUV, mais une berline. Un autre Xiaomi SU7 qui n’a pas encore été dévoilé mais qui pourrait avoir une batterie encore plus grande. Plus de 1 000 kilomètres d’autonomie ? C’est parfaitement possible. Et si quelqu’un peut le faire, c’est Xiaomi.