Mercedes Vision EQXX : Nouveau record d’autonomie avec 1 000 kilomètres avec une seule charge

Avec les nouvelles voitures électriques en développement, Mercedes semble vouloir avoir son mot à dire. Votre Vision EQXXt montre à quoi pourrait ressembler l’avenir et comment la technologie peut être développée pour obtenir des résultats uniques. La Mercedes Vision EQXX s’est encore démarquée et a établi un nouveau record en parcourant plus de 1 000 kilomètres avec une seule charge.

Ce prototype Mercedes n’est pas nouveau pour ceux qui suivent ce marché. Il s’agit d’une proposition où la marque met en avant ses meilleures idées et montre ce que pourrait être l’avenir. La Vision EQXX semble plus axée sur l’autonomie et cela a été démontré à plusieurs reprises.

En ce qui concerne ses meilleures performances, la Mercedes Vision EQXX a déjà montré à deux reprises qu’elle pouvait parcourir plus de 1 000 kilomètres. Ainsi, elle a démontré la qualité de la voiture électrique de cette marque, qui s’est encore une fois démarquée en réalisant un autre trajet de plus de 1000 kilomètres avec une seule charge.

Cette fois, la Mercedes Vision EQXX a voyagé de Riyad à Dubaï, un trajet de 1 010 km précisément avec une seule charge. La voiture présentait « une efficacité énergétique innovante de 7,4 kWh/100 km », selon ce que la marque a officiellement révélé. Selon Mercedes, « même le désert d’Arabie ne constitue pas un obstacle à l’efficacité énergétique ».

Le profil du voyage comprenait des rues animées de la ville et également un désert ouvert, avec des températures pouvant atteindre 34°C. Pourtant, la Mercedes Vision EQXX a largement dépassé son meilleur résultat.

Mercedes affirme que l’objectif de ce troisième voyage était de maximiser l’efficacité dans tous les domaines et d’examiner les performances du système dans des conditions désertiques extrêmes. Le Vision EQXX dispose également d’un toit solaire et, au cours de son voyage de 14 heures et 42 minutes de Riyad à Dubaï, il a réussi à récolter 1,8 kWh d’énergie solaire, ajoutant 24 km d’autonomie.

Il est intéressant de noter qu’il s’agit d’un concept et non d’un modèle de production réel testé avant le lancement. Cela conduit à l’intégration de la version plus développée de la pompe à chaleur multisource du Vision EQXX dans la classe Concept CLA. Pourtant, qui sait si dans quelques années nous pourrons voir cette technologie atteindre une vraie voiture.