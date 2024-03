La Renault 4 électrique revu en essais

Renault, en 2024, dresse une liste d’innovations électriques qui feront certainement la différence dans le secteur automobile. On a déjà vu la Renault 5 E-Tech, le Scenic E-Tech arrive et d’autres pointent déjà à l’horizon pour combler ce marché. Un exemple est le nom emblématique Renault 4. Oui, maintenant complètement nouveau et avec des « batteries » sur les roues !

Après 5… vient 4

La nouvelle Renault 4 E-Tech Electric a été repérée en train de subir de nouveaux tests, offrant un aperçu du plus petit des SUV électriques de la marque Losango. Ce sera le plus petit SUV de la marque française et a été photographié « sous le radar ».

Renault est plus que disposé à conquérir le petit marché des voitures électriques. La marque gauloise a déjà présenté la nouvelle Renault 5 et confirmé l’arrivée d’une variante crossover qui fera ses débuts au Mondial de l’Automobile de Paris, au début de l’automne prochain. Ce rôle sera occupé par l’innovante Renault 4, qui, comme son prédécesseur, est une réinterprétation moderne du modèle des années 60 à 90.

Un modèle fabriqué à Valladolid, et dont la nouvelle itération a déjà été vue lors de tests, survolant des lacs gelés transformés en pistes d’atterrissage dans le nord de la Suède.

Lieu réservé aux curieux et aux photographes, les images montrent un prototype très intéressant du nouveau « four ele » électrique, où l’on peut « voir » quelques bons détails.





Avec les roues placées près des passages de roues, la nouvelle voiture électrique de Renault offre une vue plus large, mettant en valeur les protections en plastique noir typiques des SUV sur ces panneaux. La 4L nouvelle génération est dotée de jantes alliage de 17 pouces. Les proportions montrent clairement que ce petit SUV électrique sera plus grand que le Renault 5 récemment lancé, et se positionnera également un cran plus haut dans la gamme.

Transmission intégrale dans la nouvelle Renault 4 électrique sans badge Alpine

Le constructeur français proposera quatre niveaux de finition dans cette Renault 4 électrique, partageant le même moteur électrique lancé à bord de la R5, mais avec la grande différence qu’elle n’aura pas la version d’entrée de gamme de 70 kW ou 95 ch. Cependant, la marque française envisage la possibilité d’installer un moteur électrique sur l’essieu arrière, transformant le R4 en un petit SUV électrique avec transmission intégrale et puissance supplémentaire qui dépassera les 150 ch, car aucune version Alpine n’est prévue pour cela. modèle. , pour l’instant.

Les batteries de 41 et 52 kWh seront les mêmes, avec une autonomie allant jusqu’à 400 kilomètres. Cette machine apparaîtra sur le marché mi-2025.

