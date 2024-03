NIO signe un accord avec CATL pour développer des batteries longue durée

NIO a signé un accord avec son fournisseur de batteries électriques, CATL, pour créer des batteries longue durée pour voitures électriques.

Le 14 mars, à Pékin, NIO et CATL ont signé un accord visant à rechercher et développer des batteries longue durée basées sur les besoins de remplacement du fabricant chinois.

Selon NIO, dans une déclaration citée par CnEVPost, CATL a développé des technologies de base, telles que l’atténuation lente de la capacité, la couche SEI (Solid Electrolyte Interphase) auto-réparatrice et le supplément de lithium, afin de prolonger la durée de vie utile des batteries des véhicules.

Ensemble, NIO et CATL se concentreront sur la technologie longue durée pour les batteries amovibles, organiseront des séminaires communs, promouvront les découvertes et innovations technologiques et encourageront les applications de produits, selon l’accord.

Parallèlement, CATL planifiera et développera également des batteries ayant une durée de vie utile plus longue pour les prochains modèles de NIO.

L’objectif des deux sociétés est de rendre les services d’échange de batteries accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs de véhicules électriques, grâce à une technologie durable, éliminant ainsi le besoin de s’inquiéter des coûts de remplacement élevés.

Actuellement, CATL est le seul fournisseur de batteries circulant sur le réseau d’échange de NIO. Les forfaits actuels sur les véhicules NIO et les stations d’échange sont de 70 kWh, 75 kWh et 100 kWh de CATL.