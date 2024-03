Tesla veut mettre fin aux inspections et à l’entretien de ses voitures électriques

Même si elles ressemblent aux voitures traditionnelles, les voitures électriques présentent certaines particularités qui les distinguent et les rendent uniques. L’un des plus intéressants est le faible entretien et les inspections moins exigeantes. Tesla souhaite réduire encore davantage ce champ et mettre fin aux inspections et à la maintenance de ses voitures électriques.

Parce qu’elles comportent moins de pièces mobiles et moins d’éléments, notamment au niveau des moteurs, les voitures électriques sont moins exigeantes en termes d’entretien. C’est une réalité que beaucoup découvrent lors de l’achat de leur premier véhicule et à laquelle ils finissent par accorder une bien plus grande valeur plus tard dans leur vie quotidienne.

Cette réalité pourrait encore changer davantage, selon une proposition d’emploi publiée par Tesla. L’entreprise d’Elon Musk veut aller encore plus loin et tenter de mettre fin aux révisions de ses voitures électriques et même tenter de supprimer tout entretien nécessaire. La description de chaque proposition d’emploi est très claire.

Chez Tesla, nous pensons que le meilleur entretien est sans entretien ! Nous recherchons un cadre supérieur très motivé pour rejoindre notre organisation des opérations de maintenance et diriger l’équipe chargée d’identifier et d’éliminer les raisons pour lesquelles nos voitures ont besoin d’entretien.

Il est donc clair que Tesla souhaite supprimer une fois pour toutes certaines des étapes que doivent actuellement respecter ses voitures électriques. Ce doit être quelque chose de très difficile à réaliser, car il y a un minimum de révisions à effectuer et d’entretien à effectuer. Pourtant, sa réduction au minimum est très intéressante.

La description de poste de ce poste que Tesla recrute montre clairement les liens et l’importance de ce nouveau poste. Vous travaillerez en très étroite collaboration avec de nombreux autres domaines de l’entreprise et chercherez ainsi à identifier et éliminer de nombreux éléments associés à la révision et à l’entretien des voitures électriques de la marque.

Ce rôle sera stratégique et tactique et comprendra la conception de solutions et la gestion de campagnes individuelles à exécuter avec les équipes de terrain et les partenaires. Le candidat travaillera en étroite collaboration avec l’ingénierie matérielle et logicielle, l’ingénierie des services, les programmes de qualité et de service et les équipes de terrain pour prioriser, lancer et suivre les efforts de réduction de la demande et d’efficacité.

Même s’il est clair qu’elle ne sera jamais complètement éliminée, il s’agit d’une excellente initiative de Tesla. Cela passera par une meilleure qualité de ses voitures électriques, qui passeront donc moins de temps dans les ateliers de la marque.