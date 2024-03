Euro 7 : de nouvelles règles pour les voitures arrivent

La norme 7 eurosest un règlement établi par l’UE dans le but de définir des normes d’émissions et de performances pour les véhicules à moteur. Le Parlement européen a récemment approuvé une version moins « agressive » de l’Euro 7.

L’Euro 7 devrait entrer en vigueur en 2030

Euro 7 définit des critères stricts que les constructeurs automobiles doivent suivre pour garantir qu’ils réduisent la pollution de l’air et améliorent la qualité de l’air. Cette norme, qui réglementera les émissions polluantes des voitures, camionnettes commerciales et véhicules lourds, camions et bus, en vente dans les pays de l’Union européenne, représente une étape importante dans la recherche d’un avenir plus durable et plus sain. L’intention de l’UE serait d’entamer cette transformation à partir de 2024.

Avec les nouvelles règles, une réduction significative de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz nocifs est attendue avant 2035, ainsi qu’une amélioration de la sécurité des véhicules.

Selon l’ACP, ce nouveau document comprend des informations sur les performances des véhicules au moment de l’immatriculation, telles que le niveau des limites d’émissions de polluants, les émissions de dioxyde de carbone, la consommation, l’autonomie électrique, la puissance du moteur et la durée de vie de la batterie.

Chaque véhicule disposera désormais d’un passeport environnemental, « contenant des informations sur ses performances au moment de l’immatriculation, notamment le niveau des limites d’émissions de polluants, les émissions de CO ». deux consommation de carburant et d’énergie électrique, autonomie électrique, puissance du moteur et durabilité de la batterie ».

Les utilisateurs de véhicules auront désormais accès à « des informations à jour sur la consommation de carburant, l’état de la batterie, les émissions polluantes et d’autres informations pertinentes générées par les systèmes et moniteurs embarqués ».

La nouvelle norme Euro 7 a reçu 297 voix pour, 190 contre et 37 abstentions des députés européens. Toutefois, l’approbation par le Parlement européen ne marque pas la fin de l’ensemble du processus législatif.

La norme Euro 7 devrait entrer en vigueur en juillet 2030 pour les voitures et véhicules utilitaires légers et 12 mois plus tard pour les bus et camions.