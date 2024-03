Honda et Nissan envisagent de s’associer pour développer des voitures électriques abordables

Honda et Nissan réfléchissent à un partenariat stratégique pour se renforcer face à la concurrence chinoise, dont le leadership n’est pas encore contesté par l’industrie japonaise.

Avec une pénétration du marché qui a effrayé même les plus sceptiques, les constructeurs chinois ont réussi à se positionner. Même si les constructeurs automobiles européens expriment leurs craintes, la Chine n’est pas le seul sur ce marché.

Ainsi, afin de se renforcer face à la concurrence chinoise, Honda et Nissan sont en pourparlers pour un partenariat stratégique visant à développer une nouvelle plateforme électrique partagée et un groupe motopropulseur modulaire.

Ces négociations surviennent suite à l’échec d’un accord entre Honda et General Motors pour le développement de voitures électriques abordables.

Selon des sources de Nissan, l’acquisition conjointe de batteries et l’utilisation d’une technologie partagée seraient en discussion, dans le but de réduire les coûts de ses prochains lancements électriques.

Nissan, qui a une alliance similaire avec Renault pour la future Micra en France, prévoit de disposer d’une gamme 100 % électrique dans des régions comme l’Europe à partir de 2030.

Même si le constructeur japonais a été pionnier de la voiture électrique avec la LEAF en 2010, il a perdu ces dernières années son avantage concurrentiel, se retrouvant derrière les groupes chinois, européens et américains.

En réalité, l’industrie automobile japonaise ne traverse pas sa meilleure phase, si l’on regarde le panorama électrique. À l’heure actuelle, aucun des trois constructeurs japonais les plus importants (Honda, Toyota et Nissan) n’est près de pouvoir rivaliser avec des entreprises comme l’américain Tesla ou le chinois BYD. Le potentiel partenariat entre Honda et Nissan pourrait donc être bénéfique pour les deux sociétés.