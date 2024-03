Volkswagen a déjà une date de production pour l’ID.1, sa voiture électrique à 20 000 euros

Tous les constructeurs automobiles cherchent à lancer une voiture électrique à bas prix et Volkswagen ne fait pas exception. La marque allemande a des plans bien définis et même son idée pour cette voiture électrique, l’ID.1. Aujourd’hui, la marque a rendu public un peu plus d’informations et a présenté la date à laquelle cette voiture électrique passera à la chaîne de production pour devenir une réalité.

La prochaine marque à tenter d’atteindre cet objectif semble être Volkswagen. La marque allemande semble concentrée sur la création d’une nouvelle voiture populaire et a donc révélé qu’elle comptait commencer à produire sa voiture électrique ID.1 la plus abordable, à partir de 20 000 euros, en 2027.

La Volkswagen ID.1 veut changer le marché et la marque semble déjà savoir comment le faire. Cette voiture électrique de la marque allemande offrira une mobilité électrique accessible à tous, a révélé ce jeudi le patron de Volkswagen, Thomas Shafer.

L’un des problèmes de Volkswagen est de savoir comment elle peut atteindre ce prix, ce que la marque devra faire presque parfaitement. Pour ce faire, elle devra accélérer sa production, dès 2027, et démarrer une production de masse, afin de réduire les coûts à tous les niveaux.

Thomas Shafer a également révélé que Volkswagen prendra bientôt une décision sur l’endroit où l’ID.1 sera construite. Volkswagen semble vouloir parfaitement cibler ce marché et envisage donc la possibilité d’alliances stratégiques, et est également en négociations avec Renault pour construire une petite voiture électrique pour le marché.

Le dirigeant de Volkswagen a confirmé que l’entreprise suivait son plan pour le marché des voitures électriques. Cela comprend 11 nouveaux modèles de la marque lancés jusqu’en 2027, dont l’ID.1. Celui-ci fera suite à l’ID.2, dévoilé en mars dernier sous forme de concept.

Il est important pour le marché que Volkswagen mette sur le marché sa proposition de 20 000 euros. Cela ouvrira la porte à la concurrence pour suivre un plan similaire et le marché se remplira rapidement de propositions à des prix abordables, rendant les voitures électriques populaires.