Le meilleur secret non gardé de Xiaomi est que sa voiture n’est pas une voiture, ce sont deux

Comme vous le savez, chaque fois que Xiaomi nous a montré son nouveau Xiaomi SU7, c’était dans sa version Max, comme cela s’est déjà produit lors du récent MWC 2024. Cependant, bien que cela soit la version la plus performante avec jusqu’à 664 ch de puissance et une autonomie pouvant atteindre 800 km, il existe également une deuxième version qui peut intéresser un plus grand nombre d’utilisateurs.

Cette version s’appelle Xiaomi SU7 sans aucun surnom, et en plus d’être une option un peu moins chère, nous aurons également d’autres caractéristiques réduites pour que l’utilisateur puisse choisir les fonctionnalités qu’il souhaite en fonction de son budget et de ses besoins, ce qui en réalité un modèle extrêmement polyvalent.

Fiche technique du Xiaomi SU7

Xiaomi su7 XIAOMI SU7 MAX carrosserie Berline cinq places

Quatre portes Dimensions et poids Longueur : 4,99 mètres

Largeur : 1,96 mètres

Hauteur : 1,40 mètres

Empattement : 3,00 mètres

Poids : 2 205 kilos CAPACITÉ DU COFFRE Arrière : 517 litres

Avant : 105 litres moteur et puissance Moteur électrique Xiaomi HyperEngine V6

220 kW et 295 ch

Batterie de 101 kWh Moteur électrique Xiaomi HyperEngine V6s

495 kW et 663 ch

Batterie de 101 kWh

21 000 tr/min accélération et vitesse De 0 à 100 km/h en 5,3 secondes

Vitesse maximale de 210 km/h De 0 à 100 km/h en 2,78 secondes

Vitesse maximale de 265 km/h consommation wltp Non confirmé.

Jusqu’à 668 kilomètres d’autonomie selon le cycle de test chinois Non confirmé.

Jusqu’à 800 kilomètres d’autonomie selon le cycle de test chinois vignette environnementale aides à la conduite Système de conduite entièrement autonome

Recherche de stationnement sans la présence du conducteur possibilité hybride système d’exploitation et multimédia Système HyperOS aux commandes de la voiture

Compatible avec Apple AirPlay

Écran central de 16,1 pouces avec une résolution 3K

Écran rotatif pour le tableau de bord

Système Head-Up de 56 pouces

Deux tablettes sur les sièges arrière

Intégration complète avec les produits Xiaomi

Ouverture des portes avec NFC

Système LiDAR

3 radars à ondes millimétriques

11 caméras

12 capteurs Couleurs disponibles Aqua Blue

Mineral Gray

Il n’est pas aussi rapide et n’a pas autant d’autonomie, mais cela se reflétera sur le prix

Il est clair que Xiaomi devait tout donner pour sa première voiture électrique, c’est pourquoi le SU7 a toujours été présenté dans sa version Max. À ce jour, c’est le véhicule avec les meilleures performances qu’ils ont pu créer, mais cela ne signifie pas qu’ils ne proposeront pas une version beaucoup moins chère pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin de telles performances.

En réalité, très peu de personnes ont besoin aujourd’hui d’une telle autonomie et d’une puissance leur permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes, ce sont des performances superflues pour le public ciblé par ce modèle.

C’est pourquoi Xiaomi propose une deuxième version qui réduit ses performances jusqu’à 668 km d’autonomie maximale, accélération de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes, un moteur qui n’atteint « que » 295 ch et même un système de freinage bien plus modeste qui, bien sûr, n’est pas réalisé en collaboration avec Brembo.

On ne sait pas encore quelle sera la différence de prix entre les deux versions, mais nous savons qu’il s’agit de deux voitures complètement différentes destinées à des publics différents. Cependant, la marque asiatique a voulu conserver d’autres aspects très importants tels que le système LiDAR, l’écran central interne de 16,1 pouces avec une résolution 3K et même toutes les caméras et capteurs que nous voyons à l’extérieur.

Par conséquent, nous pouvons affirmer que le Xiaomi SU7 sera deux voitures en une, les utilisateurs pourront donc choisir les performances qu’ils souhaitent en fonction du budget qu’ils sont prêts à dépenser. Tout le monde n’a pas besoin d’atteindre la vitesse maximale ou l’autonomie maximale, nous aurons donc au moins la possibilité de choisir la meilleure option pour notre cas particulier.