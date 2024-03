Xiaomi SU7 : la marque chinoise a enregistré un autre modèle de sa voiture électrique

Nous sommes à quelques jours de voir la dernière voiture électrique, la Xiaomi SU7, arriver sur le marché. La marque souhaite acquérir une position de premier plan sur ce segment et investit massivement dans cette proposition. Maintenant, on sait que des nouvelles pourraient arriver après tout. Xiaomi aura enregistré un autre modèle de sa voiture électrique.

Lorsqu’il a dévoilé sa voiture électrique, Xiaomi s’est concentré sur deux modèles Su7. Ceux-ci se différencient très nettement les uns des autres, tout en conservant la carrosserie et sa ligne de design unique. Les différences résident dans la présence d’un aileron intelligent, d’une batterie avec une plus grande autonomie et de la présence d’un deuxième moteur.

Lors de l’enregistrement de ces deux modèles, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) de Chine a enregistré ces modèles dans son catalogue. Il a donné au Xiaomi SU7 le numéro d’enregistrement BJ7000MBEVR2 et au SU7 Max le numéro BJ7000MBEVA1. La surprise a été que cette semaine un troisième modèle est entré au MIIT sous le numéro BJ7000MBEVR3.

Étant associé à Xiaomi, l’immatriculation MIIT indique qu’il s’agit d’une voiture monomoteur d’un poids brut de 2 090 kilogrammes. Ce poids est supérieur aux 1 980 kg de la version monomoteur SU7 standard. Cela soulève une question : s’il n’a qu’un seul moteur, pourquoi pèse-t-il plus que le SU7 standard ?

La réponse pourrait être très simple et révéler un avenir pour cette voiture électrique Xiaomi. Ce nouveau modèle du Xiaomi SU7 pourrait être prêt à être équipé d’une batterie plus grosse. De cette façon, vous pourrez avoir la même autonomie que le SU7 Max, mais en conservant les caractéristiques du modèle standard, c’est-à-dire un seul moteur et pas de becquet arrière.

Il est important de rappeler que le Xiaomi SU7 Ultra est naturellement plus lourd. La marque a déclaré que cette voiture électrique pèserait 2 205 kilogrammes, en raison de quelques extras, mais surtout en raison des batteries plus lourdes qui offrent une autonomie encore plus grande.

Xiaomi veut conquérir le marché automobile et avec cette proposition. Cette voiture électrique devrait être la première proposition parmi tant d’autres que la marque mettra sur le marché, comme elle l’a fait avec les smartphones et autres appareils mobiles au fil des années.