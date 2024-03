Huawei réussit en Chine : la marque est en tête du podium des startups électriques

Le marché est ravi de l’arrivée de la proposition automobile de Xiaomi. Plus inaperçu en revanche, Huawei, dont la marque de voitures électriques, Aito, occupe le podium des startups les plus vendues en Chine, pour le deuxième mois consécutif.

La Chine est très forte en matière de voitures électriques. Outre les propositions dont l’Europe a déjà connaissance, d’autres n’ont pas encore été étendues à d’autres marchés et ne sont vendues que là-bas. C’est le cas par exemple des alternatives électriques de Huawei qui, sous la marque Aito, ont rassemblé des fans.

Selon Automotive News Europe, selon les données partagées par le constructeur, en février, Aito a vendu 21 142 véhicules, dépassant toutes les startups chinoises de véhicules électriques. Ainsi, la marque automobile de Huawei est devenue le constructeur de voitures électriques le plus vendu en Chine parmi les startups, pour le deuxième mois consécutif.

Les chiffres de Huawei ont dépassé ceux de constructeurs tels que Li Auto, qui a livré 20 251 véhicules, et NIO, avec 8 132 véhicules vendus. Xpeng, quant à lui, était encore plus faible, avec seulement 4 545 véhicules électriques.

Le succès de la marque automobile Huawei est surprenant, étant donné que la Chine est le plus grand marché de véhicules électriques au monde et que les alternatives (beaucoup plus connues) ne manquent pas. Avec la force qu’il semble gagner, il pourrait représenter une menace pour ceux qui, pendant deux mois, étaient à la traîne en termes de ventes.

À noter que, s’agissant de startups, leur situation financière est encore embryonnaire. En réalité, alors que Li Auto peut déjà être rentable, NIO a du mal à rester debout.