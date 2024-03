Le laser définitif semble avoir débarqué : il est capable d’abattre des véhicules aériens et vient d’être vu en vidéo

DragonFire est un laser très puissant développé par l’armée britannique

Le pays est actuellement confronté à un important réarmement

Nous sommes dans une situation proche d’une nouvelle guerre froide, ce qui nous a amené à découvrir comment la plupart des puissances mondiales développent desarmes de nouvelles technologies qui ont un potentiel destructeur assez remarquable. Dans ce cas, il ne s’agit pas tant d’une telle arme que d’unearme défensive conçue pour neutraliser les drones, les grands gagnants de la guerre moderne, et d’autres cibles telles que lesmortiers et les pièces d’artillerie ennemies. Ainsi, il s’agit de DragonFire et nous allons voir comment il s’est de nouveau manifesté dans unevidéo déclassifiée.

L’arme laser la plus puissante

DragonFire, l’arme laser du Royaume-Unis, est l’une des technologies les plus modernes et précises de ce type dans le monde. Selon New Atlas, elle est évaluée à 117 millions d’euros et nous avons à nouveau pu la voir en action de manière assez surprenante. Il s’agit donc d’une arme en développement depuis 2017 et d’unlaser solide de 50 kW.

Sa technologie est très avancée et consiste en une série de fibres de faisceaux de verre dopé à une sortie combinée qui forme un seul faisceau. Dans la vidéo suivante de X – précédemment Twitter – nous pouvons voir comment cette technologie fonctionne.

A newly declassified video shows the power of our DragonFire #laser in action This technology is the result of joint working with world-class industry partners For more on #DragonFire 👉 https://t.co/dXrYitxx6f@Leonardo_UK @QinetiQ @MBDAGroup pic.twitter.com/2CrHODAh7O — Dstl (@dstlmod) le 11 mars 2024

La précision de cette arme estsi élevée qu’elle permet de tirer sur une pièce à un kilomètre de distance avec une précision exacte. Cela démontre la puissance qu’elle possède et elle pourrait rivaliser avec le laser que la Chine serait en train de développer. Dans la vidéo, on peut voir comment elle a été utilisée sur des champs d’essais contredrones et mortiers, montrant son efficacité et sa précision pour les neutraliser avec grande vitesse.

De plus, on peut également voir une animation conceptuelle dans laquelleun navire incorpore cette technologie et désactive des bateaux ennemis, aveugle des drones ou est capable derenverser d’autres véhicules aériens sans pilote sans aucun problème.

Cependant, malgré ses fonctionnalités intéressantes et le fait que d’autres pays comme la Chine travaillent sur leur laser infini, il ne semble pas que ce laser sera mis en production de masse prochainement. Au contraire, il sert de preuve de concept qui ouvrira la porte à une nouvelle génération de laser à l’avenir. Cependant, le financement du projet ne semble pas avoir été clarifié, il faudra donc attendre pour voir sinous finissons par voir ce type de technologies déployées ou si au contraire elles restent simplement à l’état de preuve de concept.

En résumé :