Xiaomi travaille sur une nouvelle voiture électrique plus lourde que les Xiaomi SU7 actuels et cela ne peut signifier qu’une chose

Le Xiaomi SU7 a déjà une date de sortie sur le marché. Nous connaissons ses capacités, ses caractéristiques. Mais ce que nous ne savions pas, c’est qu’il y aura plus de modèles, comme le nouveau qui a été enregistré en Chine. Un SU7 avec quelque chose de différent des précédents.

Et oui, les intentions de Xiaomi sont de se faire une place sur le marché des véhicules électriques aussi bonne que celle qu’elle a dans le secteur de la téléphonie mobile, où elle fait partie du Top 3 du marché mondial. Et ce nouveau SU7 est un exemple de cette évolution.

Xiaomi SU7 et SU7 Max, la différence de poids et de batterie

C’est à la fin de ce même mois, le 28 mars précisément, que les premiers Xiaomi SU7 arriveront chez ceux qui les ont réservés ainsi que dans les stores. 59 stores en Chine auront le privilège d’être les premiers à vendre le premier véhicule électrique de Xiaomi, qui pour le moment ne sortira pas du marché chinois et se décline en plusieurs modèles, SU7 et SU7 Max (ce dernier est la version Premium et dispose d’un aileron intelligent), chacun avec un type de batterie et donc une autonomie plus ou moins grande.

Le modèle Xiaomi SU7 standard a une traction arrière et le moteur à l’arrière, équipé d’une batterie de 73,6 kWh qui offre entre 628 et 668 kilomètres d’autonomie. Cet ensemble de batteries réparties dans tout le corps du véhicule pèse 579 kilos, ce qui porte le poids total de la voiture à 1 980 kilogrammes.

Le modèle Xiaomi SU7 Max dispose d’un moteur à l’arrière et d’un autre à l’avant, avec un pack de batteries CATL en nickel-manganèse-cobalt plus grand qui lui confère une plus grande vitesse et autonomie. La voiture pèse plus que le SU7 standard, atteignant 2 205 kilos.

Une nouvelle voiture Xiaomi enregistrée en Chine

Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information de Chine (MIIT) a enregistré dans son catalogue les deux modèles l’année dernière, attribuant au Xiaomi SU7 le numéro d’enregistrement BJ7000MBEVR2, et au SU7 Max le numéro BJ7000MBEVA1. La surprise a été que cette semaine même, un troisième modèle a été enregistré au MIIT sous le numéro BJ7000MBEVR3.

Selon des médias tels que CNEVpost, l’enregistrement du MIIT indique qu’il s’agit d’une voiture avec un seul moteur et un poids brut de 2 090 kilogrammes, supérieur aux 1 980 kg du SU7 standard à un seul moteur. La question que ces données posent est : si elle a un seul moteur, pourquoi pèse-t-elle plus que le SU7 standard ?



Et la réponse pourrait être que ce nouveau modèle de SU7 serait livré avec un pack de batteries plus grand, peut-être pour avoir la même autonomie que le SU7 Max avec les mêmes caractéristiques que le SU7 standard, c’est-à-dire un seul moteur et sans aileron arrière.

Xiaomi dans le Top 5 des fabricants de voitures électriques

Avec Tesla qui voit sa position dominante sur le marché des véhicules électriques et autonomes menacée, non seulement Xiaomi lance une voiture électrique, mais de nombreuses entreprises chinoises se lancent également dans cette voie. Selon William Lu, président du groupe Xiaomi, dans 10 ou 20 ans, le marché des véhicules électriques sera probablement très similaire à celui des smartphones aujourd’hui, avec les cinq principales marques occupant environ 70% du marché, a déclaré Lu.

Source : CNEVpost

