Le lancement de la fusée japonaise Space One se termine par une explosion

Une startup appelée Space One a lancé une fusée dans l’espoir de devenir la première entité privée au Japon à lancer un satellite en orbite. Malheureusement, sa tentative s’est soldée par une explosion enflammée, quelques secondes seulement après le décollage.

Sa fusée Kairos, d’environ 18 mètres de long, a été lancée depuis le port spatial Kii de la société à Wakayama, une préfecture au sud d’Osaka dans la région japonaise du Kansai.

Le directeur de Space One, Mamoru Endo, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence que le système automatique de la fusée avait détecté une anomalie cinq secondes après le décollage et activé la fonction d’autodestruction. L’entreprise n’a pas encore découvert quelle était l’anomalie et enquêtera sur l’incident pour obtenir des réponses.

Le Kairos transportait une charge utile pour le Cabinet Satellite Intelligence Center, qui collecte et analyse des informations d’image pour le gouvernement japonais. Ce satellite était censé être une alternative à un satellite japonais existant qui surveille les installations militaires et les lancements de fusées de la Corée du Nord.

Masakazu Toyoda, le président de la société, a déclaré lors de la conférence que Space One était « prêt à relever le prochain défi ». Masakazu Toyoda a également souligné que les échecs de lancement sont fréquents dans les voyages spatiaux. Et c’est vrai : SpaceX, par exemple, a perdu plusieurs véhicules Starship ces dernières années lorsqu’ils ont explosé lors des tests.

« Nous souhaitons offrir le délai de livraison le plus court au monde »

Space One, soutenu par Canon et le constructeur aérospatial IHI, espère proposer à terme des services de lancement de satellites utilisant de petites fusées, qui, selon la société, « offrent une plus grande flexibilité de planification que les plus grandes ».

Son objectif est également de fournir « le délai de livraison le plus court au monde entre la signature du contrat et le lancement, ainsi que le calendrier de lancement le plus fréquent au monde », tout en minimisant les coûts de mise en orbite des satellites.

Étant donné que l’entreprise doit pouvoir se lancer avec succès avant que les clients n’arrivent à frapper, il est très probable qu’elle annoncera sa prochaine tentative dans un avenir proche.

