C’est officiel! Xiaomi SU7, la voiture électrique de la marque arrive sur le marché le 28 mars

Présenté récemment, le Xiaomi SU7 a rapidement suscité l’intérêt de tous. Cette voiture électrique du constructeur chinois apporte un large éventail de nouvelles technologies et constitue sa première proposition dans ce nouveau domaine d’activité. Après de nombreuses rumeurs, la confirmation apparaît désormais. La Xiaomi SU7, la voiture électrique de la marque, arrive sur le marché le 28 mars.

Xiaomi SU7 a déjà une date de sortie sur le marché

Après de nombreuses années de rumeurs et d’informations non officielles, le Xiaomi SU7 est enfin une réalité. Cette voiture électrique montre la force de la marque et comment elle peut ouvrir de nouveaux horizons en termes d’opportunités commerciales et de nouveaux domaines d’intérêt.

Lorsque Xiaomi a dévoilé sa nouvelle proposition, il a clairement indiqué qu’il faudrait encore un certain temps avant qu’elle soit disponible. Le PDG de l’entreprise lui-même s’est entièrement concentré sur ce domaine et a montré qu’il n’arriverait pas de si tôt sur le marché, et encore moins qu’il serait disponible à l’échelle mondiale.

Cela semble changer maintenant, avec une annonce faite par le président exécutif de Xiaomi, Lei Jun, sur le réseau social chinois Weibo. Ses propos sont clairs et indiquent que « le Xiaomi SU7 sera officiellement lancé le 28 mars ».

La voiture électrique veut changer le marché pour toujours

Accompagnant cette annonce importante pour la marque, une image est également apparue où l’on peut voir le Xiaomi SU7. De plus, et sur cette même image, il est révélé que les acheteurs intéressés auront la possibilité d’essayer cette voiture électrique à partir du 25 mars.

Bien qu’il s’agisse d’une création de marque, le Xiaomi SU7 est produit par le constructeur BAIC, Xiaomi fournissant les programmes et les composants électroniques pour le véhicule. Ses batteries sont fournies par BYD, premier constructeur chinois de véhicules électriques, et CATL, autre grand groupe chinois. Ceux-ci ont une portée allant jusqu’à 800 kilomètres.

Avec cette nouvelle, nous sommes beaucoup plus près de connaître d’autres informations importantes sur le Xiaomi SU7. On parle de son prix, que la marque tient à garder secret. Ce ne sera toujours qu’en Chine, mais cela donnera une idée de la valeur à laquelle il pourrait ensuite être vendu sur d’autres marchés.