Hyundai a réécrit la définition de la performance électrique avec le IONIQ 5 N

Les appareils électriques ne sont pas trop lourds pour offrir des performances élevées

Pour que la IONIQ 5 N soit une Corner Rascal, Hyundai a dû résoudre le problème du poids et de la taille élevés, inhérents aux voitures électriques. La réponse? Augmentez la rigidité grâce à des solutions matérielles, logicielles et de contrôle dédiées pour restaurer la dynamique nécessaire et redonner à la voiture une sensation d’agilité. Toutefois, parvenir à une plus grande rigidité représentait un défi, mais les ingénieurs N (N-ingénieurs) ont identifié les changements structurels et technologiques nécessaires pour y parvenir.

Premièrement, la structure du véhicule de base IONIQ 5 a été améliorée pour obtenir une plus grande rigidité. Les ingénieurs de N Sports Car y sont parvenus en incorporant 42 points de soudure supplémentaires, en augmentant la longueur de l’sticker de 2,1 mètres et en renforçant la colonne de direction pour renforcer les joints cruciaux de la carrosserie. Ces améliorations structurelles distinguent la IONIQ 5 N de la IONIQ 5 de base, car on ne les retrouve généralement pas dans les variantes hautes performances des autres voitures électriques du secteur.

Cette décision produit des avantages tangibles pour le conducteur. Concevoir le IONIQ 5 N pour qu’il soit plus rigide améliore les performances et la maniabilité aux limites. La structure améliorée et les renforts localisés spécifiques minimisent davantage la torsion et la déformation de la carrosserie, permettant un meilleur équilibre lors de l’accélération, du freinage et des virages à grande vitesse. Avec plus de précision et de prévisibilité, les conducteurs peuvent maximiser leur potentiel lors de manœuvres brusques dans les virages.

Le plus grand défi lors du développement du véhicule a été le renouvellement des systèmes de contrôle de la IONIQ 5 N, afin d’améliorer ses niveaux de conduite, notamment son réglage pour la transmission intégrale. Les systèmes, notamment le différentiel électronique à glissement limité (e-LSD) et le contrôle électronique de stabilité (ESC), entre autres, communiquent entre eux pour activer les capacités de virage et la vectorisation du couple du modèle. Par exemple, ESC Normal peut offrir du plaisir sur piste, et ESC Sport offre au conducteur encore plus d’agilité et de liberté au volant.

L’IONIQ 5 N introduit également une dynamique avant et arrière spécifique, ainsi qu’un nouveau système de suspension, pour améliorer la réponse aux exigences de la route. La suspension à commande électronique (ECS) mise à jour adapte intelligemment la force d’amortissement aux conditions de conduite actuelles. Lors de la conduite sur autoroute, l’ECS propose des réglages plus doux pour un confort maximal. Cependant, la suspension devient plus rigide lorsqu’elle détecte des conditions de conduite plus exigeantes.

Pour relever les défis posés par le poids élevé de la IONIQ 5 N, il existe également des essieux moteurs intégrés (IDA), une direction assistée par moteur à crémaillère (N R-MDPS) et des pneus spécialement développés. Ensemble, ces systèmes garantissent des performances optimales dans les virages, évitant un sous-virage excessif et garantissant un équilibre de conduite neutre.

Prêt pour la piste et la route

La IONIQ 5 N incarne non seulement l’esprit de conduite haute performance, mais défend également le pilier Hyundai N de Everyday Sportscar. Pour y parvenir, en plus des technologies améliorant les performances, les experts de Hyundai ont dû veiller à ce que l’IONIQ 5 N offre également des fonctionnalités pratiques.

L’un des facteurs qui contribuent à atteindre cet équilibre entre sportivité et praticité est l’autonomie 100 % électrique de la IONIQ 5 N. Le modèle hautes performances peut parcourir jusqu’à 448 kilomètres (selon la norme WLTP), ce qui rassure les automobilistes. qui peuvent ressentir une anxiété d’autonomie – la peur que la batterie soit à court d’énergie lorsque vous conduisez une voiture électrique, avant d’atteindre votre destination ou une borne de recharge.

Basés sur la plateforme modulaire mondiale électrique (E-GMP), qui est la même architecture que celle utilisée dans les IONIQ 5 et IONIQ 6, les ingénieurs N ont équipé le IONIQ 5 N de capacités de charge similaires. Grâce au développement du conditionnement de batterie N pour des temps de charge rapides, le modèle peut être chargé de 10 % à 80 % en seulement 18 minutes. Cela signifie moins de temps passé à la borne de recharge et plus de temps à profiter de la route ou du circuit.

En plus d’une charge ultra rapide, le IONIQ 5 N est équipé de la technologie pratique Plug & Charge. Cette fonctionnalité garantit un fonctionnement de charge pratique et sans problème : les conducteurs peuvent simplement brancher leur voiture et recharger sans application ni carte de recharge.

Alors que le paysage de la voiture électrique continue d’évoluer, la IONIQ 5 N, en tant que voiture de sport électrique, reste un excellent choix pour la conduite quotidienne, offrant fiabilité, commodité et fonctionnalité.

Les groupes motopropulseurs électriques ont leur place sur les circuits

Pour aider l’IONIQ 5 N à être à la hauteur du pilier Race Track Capability, les ingénieurs N ont dû rendre l’IONIQ 5 plus rapide, plus puissant et plus féroce. Dans un premier temps, la même batterie de 84 kWh que celle de la voiture de base a été soigneusement réglée pour atteindre des performances optimales. Cependant, contrairement à la voiture de base, la IONIQ 5 N se distingue par des moteurs hautes performances à l’avant et à l’arrière qui tournent à un étonnant régime de 21 000 tr/min.

De plus, les ingénieurs de N ont appliqué un onduleur biphasé plus économe en énergie pour une puissance de sortie supérieure. Avec lui, la IONIQ 5 N produit une puissance impressionnante de 650 ch avec N Grin Boost activé, propulsant la voiture de zéro à 100 km/h en seulement 3,4 secondes et atteignant une vitesse de pointe de 260 km/h. Avec la puissance de sortie la plus élevée parmi les modèles basés sur la plate-forme modulaire mondiale électrique et la vitesse de pointe la plus rapide de la gamme Hyundai actuelle, l’IONIQ 5 N apparaît comme une présence impressionnante sur la route et sur la piste.

Pour gérer le poids élevé d’une voiture électrique haute performance entièrement équipée, les ingénieurs N ont équipé la IONIQ 5 N du système de freinage le plus puissant de Hyundai à ce jour. Le système de freinage optimisé en N offre une plus grande résistance à la chaleur, ainsi que des disques plus grands et plus légers avec un flux d’air optimisé. Le système comprend la fonction N Brake Regen avec une force de décélération maximale de 0,6 G.

Les conducteurs bénéficient du système non seulement grâce à des performances de freinage optimales, même dans des conditions de conduite intenses, mais également grâce à des transitions fluides entre N Brake Regen et les freins hydrauliques.

Une conduite haute performance nécessite non seulement de la puissance, mais aussi de l’endurance. Pour répondre à ce besoin, un système avancé de gestion thermique des batteries a été développé. Equipé d’une zone de refroidissement élargie, d’un refroidisseur d’huile moteur amélioré et d’un refroidisseur de batterie, le système de refroidissement est conçu pour optimiser le potentiel de la batterie.

Le modèle comprend deux modes N Race spécifiques : Endurance, qui met l’accent sur une explosion immédiate de pleine puissance et est idéal pour les tours chauds, et Sprint, qui donne la priorité à l’autonomie sur des périodes plus longues et est idéal pour une conduite non compétitive sur piste.

Avec cet exploit, les ingénieurs de Hyundai N ont établi une nouvelle norme en matière de gestion thermique, notamment pour faire face aux conditions exigeantes des circuits de course.

Ce système sophistiqué est non seulement résistant aux pertes d’énergie liées à la chaleur, mais il est également programmé pour fonctionner efficacement. Les ingénieurs N ont développé le préconditionnement de la batterie N pour garantir que la batterie fonctionne à une température optimale.

À la base, la IONIQ 5 N est une merveille d’ingénierie : une voiture électrique hautes performances pour les amateurs d’essence, conçue par des amateurs d’essence.

Avec un groupe motopropulseur qui rugit avec intensité, des freins dont la puissance est contrôlée par le conducteur et un système de gestion de la chaleur de la batterie de pointe pour toutes les conditions de conduite, la voiture offre des performances qui dépassent les limites d’excellence des voitures électriques. Allant au-delà de ses capacités sur piste de course, la IONIQ 5 N place la barre plus haut en ce qui concerne ce que les voitures électriques hautes performances peuvent accomplir.