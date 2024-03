La révolution de la voiture électrique a déjà une date de lancement : voici le jour où la Xiaomi SU7 parcourra la Chine et nous mourrons d’envie de l’essayer en Europe

Après de nombreuses rumeurs, fuites et attentes, il y a maintenant une date officielle. Il y a maintenant un jour précis où le projet le plus ambitieux de Xiaomi arrivera dans la rue : le Xiaomi SU7 a déjà été marqué sur le calendrier pour que vous le voyiez dans les rues de Chine.

Xiaomi l’a annoncé il y a quelques heures sur son compte officiel de la voiture sur Weibo, la version chinoise de X / Twitter : le prochain 28 mars, le Xiaomi SU7 arrivera sur le marché chinois.

Le projet le plus ambitieux de Xiaomi

Depuis le début du projet la décennie dernière, le Xiaomi SU7 a été l’objectif le plus ambitieux de Xiaomi et Lei Jun, qui en 14 ans sont passés de la fabrication de seuls téléphones portables à la création d’un écosystème de produits si vaste qu’il comprend désormais même un véhicule électrique pour circuler sur les routes. Et le tout connecté par un système d’exploitation unique : le HyperOS.

Construire un réfrigérateur intelligent ou une trottinette électrique n’est pas la même chose que construire une voiture. Un véhicule nécessite beaucoup plus d’autorisations, de réglementations, etc. Et l’été dernier, la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), chargée de réguler les nouveaux investissements et la capacité de production dans l’industrie automobile chinoise, a donné à Xiaomi le feu vert pour fabriquer des véhicules électriques basés à Pékin.

Pour se rendre compte de l’importance de cette action, il faut noter que seules trois autres entreprises ont obtenu l’approbation du CNDR depuis la fin de 2017, Xiaomi étant la quatrième à le faire en six ans, ce qui en réalité une autorisation loin d’être facile à obtenir. Une preuve de l’engagement de l’entreprise envers son premier VE.

Date de sortie du Xiaomi SU7 sur le marché : 28 mars, 59 stores, 29 villes

Dans à peine deux semaines, le 28 mars, le Xiaomi SU7 sera disponible dans 59 stores de 29 villes à travers la Chine, qui abriteront des modèles d’exposition sur lesquels vous pourrez demander un essai à partir du 25 mars. Les livraisons des SU7 à ceux qui l’ont déjà réservé commenceront le même 28 mars.



Le prix ? Il semble que Xiaomi le garde jusqu’à la dernière minute, bien que nous sachions déjà qu’il s’agit d’un modèle haut de gamme – le SU7 est conçu pour rivaliser sur le marché avec les Tesla eux-mêmes. Mais ce ne sera pas le seul modèle, mais le premier d’une stratégie de Xiaomi pour se positionner sur le marché des véhicules électriques aussi bien qu’elle l’est sur celui des téléphones mobiles.

Et quand le Xiaomi SU7 parcourra-t-il l’Europe et la France ?

Outre le prix, l’une des questions auxquelles Lei Jun et d’autres dirigeants comme le nouveau président du groupe Xiaomi, William Lu, doivent répondre – souvenez-vous que Lei Jung s’est retiré pour diriger la division SU7 – est la suivante : Que se passe-t-il avec l’Occident ? Quand pourrai-je me rendre dans un Xiaomi Store ici en France ou le commander sur Mi.com/es ?



Eh bien, cela prendra du temps, au moins deux ou trois ans. Comme Lu l’a souligné lors du Mobile World Congress 2024, il n’y a pas de date pour amener la voiture en Occident, mais « c’est quelque chose qui prend généralement de deux à trois ans », ce qui signifie que si le Xiaomi SU7 est lancé en Chine en 2024, nous ne le verrons pas en Europe avant au moins 2026-2027.

Via | Xiaomi SU7 Weibo

Lei Jun confirme ce que les experts pensaient de la voiture Xiaomi SU7 : « le prix sera un peu élevé »