Une voiture Apple abandonnée ressemblerait beaucoup plus à une camionnette

Lorsqu’Apple a commencé à réfléchir à la création d’une voiture électrique autonome en 2014, elle l’a fait avec une idée claire : cette voiture ne ressemblerait pas aux voitures électriques de Tesla. Il n’aurait pas un design de berline, de voiture de sport ou de SUV. En réalité, cela aurait l’air assez étrange.

Apple a eu une idée différente

Selon Bloomberg, l’une des dernières propositions de design, datant d’environ 2020, ressemblait beaucoup plus à une camionnette futuriste. Apple a même envisagé d’acquérir un constructeur – McLaren était une option intéressante – mais des discussions ont également eu lieu avec Canoo, un fabricant de fourgons électriques, qui s’est finalement révélé le plus proche de l’idée d’Apple pour ses véhicules.

Une camionnette dont la plupart des profils étaient incurvés – à l’opposé du controversé Cybertruck de Tesla – et qui aurait également des fenêtres dont la teinte pourrait être ajustée pour les rendre plus ou moins opaques à l’extérieur.

Le toit était complètement transparent, l’extérieur était complètement blanc et les roues étaient blanches avec un centre noir. Et il y avait encore un autre élément frappant. L’avant et l’arrière étaient identiques, donc la voiture semblait toujours avancer.

L’autre ambition était d’atteindre le niveau 5 d’autonomie, c’est-à-dire le niveau le plus avancé qui permettrait au conducteur et aux passagers de conduire en toute insouciance. Personne n’a même réussi à atteindre le niveau 4 d’autonomie – seules quelques voitures atteignent le niveau 3 – et Apple a fini par céder à l’évidence et tenter de changer d’approche vers une voiture 100 % électrique, mais plus autonome.

Cependant, tant que cette ambition perdura, l’intérieur de la voiture ne comportera ni volant ni pédales. Ce qu’il avait, c’était une interface minimaliste, des sièges pivotants et même des téléviseurs géants à l’intérieur pour regarder des vidéos ou organiser des vidéoconférences.

Comme la conduite autonome signifierait qu’aucun volant ni aucune pédale ne seraient nécessaires, la seule chose qui serait disponible en cas d’urgence serait un joystick ou un contrôleur de type console – ou une application iPhone – pour une conduite à très basse vitesse comme méthode d’assistance. . Il serait même possible de se connecter à un centre de contrôle pour que les personnes d’Apple puissent conduire la voiture à distance et nous sortir de toute situation d’urgence.

Les modifications ultérieures apportées au projet ont modifié d’autres aspects, comme la manière dont les portes s’ouvriraient : au lieu du concept original de portes coulissantes, des portes s’ouvrant vers le haut ont été envisagées, comme celles de la Tesla Model X. Mais au final, le projet a été annulé et Apple a décidé de réorienter ces efforts vers le domaine de l’intelligence artificielle générative.