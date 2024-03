Les assureurs britanniques admettent craindre l’arrivée des voitures chinoises. Pourquoi?

La pénurie de pièces détachées et le manque d’assistance technique inquiètent les assureurs quant aux voitures chinoises qui devraient bientôt arriver au Royaume-Unis.

Selon une étude exclusive, de graves déficiences ont été identifiées au niveau de l’assistance technique et des pièces détachées pour les nouvelles marques de voitures chinoises au Royaume-Unis, rendant presque impossible l’association d’une assurance avec celles-ci.

BYD Seal, par exemple, est un nouveau modèle chinois difficile à couvrir, avec très peu de compagnies d’assurance prêtes à le souscrire.

Nous avons consulté l’un des principaux sites de comparaison de prix et n’avons obtenu que trois devis très élevés, comparés aux dizaines de devis compétitifs que l’on peut attendre d’un concurrent conventionnel.

Chris Rosamond d’AutoExpress a écrit.

Conscient de ce problème, BYD a organisé un événement destiné aux assureurs pour présenter sa stratégie de pièces et de réparations au Royaume-Unis.

Selon un porte-parole du fabricant : « Nous prenons cette question très au sérieux et travaillons avec les parties concernées, notamment Thatcham Research. [uma empresa de informação sobre riscos do mercado automóvel financiada pela indústria seguradora]pour trouver une solution à long terme ».

Il n’y a fondamentalement rien de mal avec les voitures qu’ils fabriquent. Ce sont de bons produits. BYD est le plus grand fabricant de batteries et de panneaux solaires au monde et produit la moitié des iPad dans le monde.