Alfa Romeo Giulietta reviendra en 2028, compacte et électrique

Lors d’une conférence de presse, le PDG d’Alfa Romeo a annoncé l’arrivée du Milan, de la nouvelle Giulia, du nouveau Stelvio, un gros SUV, et de la Giulietta en plusieurs versions.

C’est à Arese, à Milan, que Jean Philippe Imparato, PDG d’Alfa Romeo, a récemment annoncé quelques nouvelles. Comme le rapporte la presse italienne, l’exécutif a évoqué l’arrivée du Milan, d’une nouvelle Giulia, d’un nouveau Stelvio, d’un grand SUV et de la Giulietta en différentes versions.

Cette dernière sera une « héritière électrique » de l’Alfa Romeo Giulietta, qui partagera le même ADN avec la Lancia Delta 100 % électrique. Les deux voitures seront produites à l’usine de Melfi, à partir de 2028 (comme on pouvait s’y attendre), et seront basées sur la plateforme Stla Medium, avec une autonomie d’environ 700 km pour les versions monomoteurs les plus efficaces.

Rappelons que la plateforme Stla Medium a récemment fait ses débuts avec le Peugeot E-3008, disponible avec deux batteries de 73 kWh et 98 kWh. Cette architecture a été conçue pour que sa longueur plus courte puisse accueillir un pack de grande capacité.

Le châssis peut accueillir un ou deux moteurs, avec une flexibilité d’installation maximale. Cette flexibilité permettra à la Giulietta de disposer de versions sportives. En plus d’une probable version Quadrifoglio, il pourrait y avoir de la place pour de nouvelles variantes de carrosserie.

Selon le PDG d’Alfa Romeo, si la Giulietta réussit, un investissement raisonnable pourrait permettre des retombées plus dynamiques, comme un coupé, un cabriolet ou un roadster biplace.

Les Giulietta et Delta partageront la technologie avec trois autres compactes électriques : la future DS 4, l’Opel Astra et la Peugeot 308.