Et si la Renault 5 E-Tech se transformait en un élégant cabriolet ?

Ne vous inquiétez pas, même si l’idée est bonne, l’image n’est qu’une création numérique. Récemment, NETCOST était présent à la présentation, à Paris, de l’emblématique Renault 5 E-Tech. La proposition présentée mêle évolution technologique avec des allusions au passé, à la grâce qu’avait la R5 dans le passé. Bien sûr, il y a toujours ceux qui sont allés encore plus loin et ont imaginé à quoi pourrait ressembler cette R5, mais au format cabriolet !

Renault 5 E-Tech cabriolet… ça se vendrait ?

L’original, le « tangible », nous montre une approche « émotionnelle ». Renault adopte un style « rétrofuturiste », avec des couleurs vives, des phares au look audacieux, des feux arrière verticaux, des finitions colorées sur le toit, entre autres.

Essentiellement, selon Renault, l’idée était de livrer une R5 renouvelée, avec les détails que l’on connaît déjà, en phase avec les exigences du 21e siècle et de la transition électrique.

Le look est reproduit par un cadre rétro pour le groupe d’instruments numériques et l’écran tactile central, tandis que la batterie de 40 kWh et la variante de 52 kWh pèsent respectivement 1 350 kg et 1 450 kg. Il n’existe pas moins de trois versions de moteur – 70, 90 et 110 kW (95, 120 et 150 ch) pour accompagner les deux versions de batterie, et l’autonomie maximale WLTP est de 400 km.

La recharge se fait à 11 kW (AC) ou jusqu’à 100 kW sur les bornes DC, ce qui signifie que la petite voiture française n’y restera pas longtemps pour refaire le plein d’électrons. Ce ne sont là que quelques éléments de base, mais bien d’autres petits détails peuvent le rendre génial, comme l’inhabituelle suspension arrière indépendante multibras, le chargement bidirectionnel, la pompe à chaleur ou le grand logo « 5 » sur le capot, qui est également un indicateur de compteur de batterie.

Mieux encore, Renault vise un prix de base d’environ 25 mille euros !

Bien sûr, certains pourraient dire qu’il n’y a pas grand-chose à ajouter ou à soustraire pour le rendre presque parfait. Mais, bien entendu, l’imaginaire des créateurs de contenu numérique automobile n’est pas d’accord.

L’artiste virtuel, connu sous le nom de Theottle sur les réseaux sociaux, s’est récemment tourné vers l’infographie pour découper et diviser la nouvelle Renault 5 en une voiture d’été : une R5 Cabriolet.

Franchement, ce n’est pas du tout une mauvaise idée, surtout si le constructeur automobile veut attirer un public plus jeune.

Bien qu’il s’agisse d’une excellente idée, du moins numériquement, ce n’est encore qu’un brouillon. Voici une suggestion, qui sait si le cabriolet aura une cible radicale, à la recherche d’une voiture encore plus électrisante.