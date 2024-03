Gartner : les voitures électriques seront moins chères à produire que les voitures à essence d’ici 2027

L’une des principales plaintes concernant les voitures électriques est leur prix (élevé). Ce facteur éloigne de nombreux acheteurs potentiels et maintient le choix évident par rapport aux voitures à essence. Selon les données fournies par Gartner, ce scénario pourrait bientôt changer, les voitures électriques devenant moins chères à produire que les voitures à essence d’ici 2027.

Les voitures électriques les moins chères à produire d’ici 2027

Il s’agit d’une prédiction importante qui pourrait changer le marché. Dans trois ans seulement, les véhicules électriques seront moins chers à produire que les véhicules traditionnels. Cela se produira grâce à de nouvelles et meilleures méthodes de construction. Il s’agit de la dernière prédiction de Gartner, qui prédit également, de manière intéressante, que ces gains pourraient être perdus en raison de l’augmentation du prix des réparations des voitures électriques.

Gartner prévoit également que d’ici 2027, 15 % des entreprises de véhicules électriques fondées au cours de la dernière décennie seront rachetées ou feront faillite. Il souligne que cela ne signifie pas que le secteur des voitures électriques s’effondre. Nous venons d’entrer dans une nouvelle phase dans laquelle les entreprises proposant les meilleurs produits et services l’emporteront sur les autres.

Néanmoins, les innovations réduiront le prix des voitures électriques, affirme Gartner. Les nouveaux constructeurs veulent redéfinir le « statu quo » dans le secteur automobile et ont apporté des innovations qui simplifient les coûts de production, comme l’architecture centralisée des véhicules ou l’introduction du gigacasting qui contribuent à réduire les coûts de fabrication et les temps d’assemblage.

Gartner montre que l’innovation sera le moteur du changement

D’ici 2027, les voitures électriques de nouvelle génération seront moins chères à fabriquer que les véhicules équipés de moteurs à combustion comparables. Les coûts de production diminueront plus rapidement que les coûts des batteries. Mais il existe un problème : les coûts de réparation seront plus élevés, explique Gartner. D’ici 2027, il prévoit que le coût moyen d’une réparation majeure d’un accident de carrosserie et de batterie d’un véhicule électrique augmentera de 30 %.

Cela signifie que les voitures accidentées ou endommagées sont plus susceptibles d’être entièrement amorties, car les coûts de réparation dépasseront la valeur résiduelle. De plus, des réparations d’accident plus coûteuses peuvent entraîner des primes d’assurance plus élevées, voire même le refus des compagnies d’assurance de couvrir certains modèles. Bien entendu, tout cela modifiera la volonté des consommateurs si la réduction des coûts de production se fait au détriment de coûts de réparation plus élevés.

Néanmoins, les choses s’améliorent dans le domaine des véhicules électriques, avec une pénétration du marché qui devrait augmenter cette année. On estime que les ventes de véhicules électriques atteindront 18,4 millions de véhicules cette année et 20,6 millions de véhicules en 2025. Mais le scénario est certainement en train de changer et, comme le souligne Gartner, le changement climatique est moins une « ruée vers l’or » qu’une « ruée vers l’or » la survie du plus fort ».