Tesla Cybertruck gravit le célèbre Hell’s Revenge lors d’une puissante démonstration tout-terrain

Certains doutent encore des capacités tout-terrain du Cybertruck. Malgré ses limites, comme tout véhicule, il ne s’est pas trop mal comporté sur les célèbres Hell’s Revenge et Hot Tub, des sentiers 4×4 difficiles pour ceux qui ont des clous ! Tesla a montré que, comme d’autres, le pick-up électrique se débrouille également très bien. Des images fantastiques pour ceux qui aiment ces défis.

Nous avons vu plusieurs vidéos Tesla faisant la promotion du Cybertruck, lui conférant un caractère tout-terrain légitime. La camionnette entièrement électrique a affronté Hell’s Gate cette fois-ci lors de Hell’s Revenge à Moab, dans l’Utah. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le Cybertruck a pu quitter Hell’s Gate sans transpirer.

Comme d’autres travaux promotionnels de la société d’Elon Musk, la montée du Cybertruck vers Hell’s Gate dans Hell’s Revenge a été présentée sans grande fanfare. Il montrait simplement le pick-up manipulant le sentier escarpé et rocheux avec compétence. Lorsqu’il a atteint le sommet de Hell’s Gate, le pick-up a été accueilli par les deux prototypes Baja Cybertruck de Tesla, qui avaient déjà terminé l’ascension.

Wes Morill, ingénieur du Tesla Cybertruck, a noté dans un article sur X que le Cybertruck présenté dans la vidéo promotionnelle était un Cyberbeast doté de trois moteurs. En revanche, les deux Baja Cybertrucks qui se trouvaient déjà au sommet de la montée étaient des versions bimoteurs du pick-up entièrement électrique.

Comme l’a mentionné l’ingénieur de Tesla, la Cyberbeast rend la conduite hors route beaucoup plus facile.

Morill laisse même une petite provocation à tous ceux qui pensent que le pick-up a déjà livré ce qu’il avait à offrir :

Nous avons aiguisé nos crayons pour les commandes tout-terrain et cela atteindra la flotte dans une mise à jour OTA. Trimotor (héros de la vidéo) montre comment faire du tout-terrain en mode facile. Les deux pick-up Baja, dotés de deux moteurs, ont finalement fait de même. Et il est possible de le faire sans blocages, même si cela demande plus de compétences.