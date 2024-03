Euro NCAP a parlé : les écrans sont cool mais nos voitures ont besoin de contrôles physiques

Les commandes de base des voitures doivent être physiques pour obtenir le score maximum de l’Euro NCAP

Les intérieurs minimalistes de Tesla sont en danger : l’Euro NCAP exigera des commandes physiques pour les fonctions de base

Avec tous les systèmes d’infodivertissement de nos voitures en constante amélioration pour adopter le futur et ses écrans partout, Apple CarPlay et Android Auto ne font pas exception avec de plus en plus d’applications compatibles et adaptées à une utilisation en conduite. Cependant, l’Euro NCAP est intervenu pour mettre de l’ordre dans un aspect qui en avait vraiment besoin et qui nous échappait : les voitures ont besoin de commandes physiques.

En effet, bien que Tesla ait ouvert la voie avec son minimalisme et son énorme écran qui concentre 95 % des fonctionnalités du véhicule, ces derniers temps, l’idée de retirer de plus en plus de boutons, de commandes et de dispositifs physiques commençait à compromettre notre sécurité lors de l’exécution de tâches aussi basiques que l’allumage des feux de détresse ou l’actionnement des essuie-glaces.

Tout cela sera mieux contrôlé à partir de l’année prochaine, en 2026, car toutes les voitures souhaitant obtenir le score maximum de l’Euro NCAP lors de ses tests rigoureux de sécurité devront réintroduire les commandes physiques les plus basiques et essentielles du véhicule… Voulez-vous connaître celles qui sont sur la liste ?

Tesla avait raison… en partie seulement

Comme l’ont souligné nos collègues d’Autopista dans leur article, il est vrai que les constructeurs automobiles misent de plus en plus sur des écrans de plus en plus grands, certains traversant même tout le tableau de bord du conducteur jusqu’au passager, regroupant de plus en plus de commandes dans des interfaces peu intuitives, parfois même lentes, qui nous distraient lorsque nous devons effectuer une action telle que changer la température de l’habitacle.

Quoi qu’il en soit, nous devons reconnaître que Tesla avait raison, même si c’était partiellement, car dans des voitures de plus en plus autonomes, avoir autant de boutons sur des tableaux de bord baroques était aussi un problème. En réalité, la marque américaine accorde une grande attention à ses interfaces, permettant d’effectuer toutes les tâches de base depuis l’écran principal et même de parler à la voiture, ce que d’autres marques proposent également, bien que de manière moins élaborée.

Toutefois, personne n’aime que Tesla envisage même de supprimer les leviers derrière le volant que nous avons l’habitude d’utiliser pour les essuie-glaces et les clignotants, et là-dessus, à peu près tous les conducteurs seront d’accord… Certains boutons sont superflus, mais il y a une limite !

L’Euro NCAP mettra de l’ordre en 2026 : les commandes physiques de base seront obligatoires pour obtenir 5 étoiles

Eh bien, quelqu’un devait le faire et c’est Euro NCAP, un organisme dont les tests de sécurité sont essentiels pour la plupart d’entre nous lors de l’achat d’une voiture, qui a décidé de mettre fin à cette tendance des commandes physiques dans les voitures et de définir quelles sont les commandes de base nécessaires à la sécurité en conduite et quelles sont celles qui sont superflues.

Ce ne sera pas instantané et bien sûr, il y aura un délai pour que les constructeurs s’adaptent, mais à partir de 2026, nous savons que pour obtenir 5 étoiles et le score maximum de l’Euro NCAP, tous les véhicules devront avoir, au moins, ces commandes physiques :

Clignotants.

Feux de détresse.

Essuie-glaces.

Klaxon.

Appels d’urgence SOS.

C’est ainsi que Euro NCAP nous a expliqué sa décision, que nous applaudissons tous sans aucun doute :

Presque tous les constructeurs automobiles déplacent les commandes clés vers les écrans tactiles centraux, ce qui oblige les conducteurs à détourner les yeux de la route et augmente le risque d’accidents dus à une distraction. Les nouveaux tests d’Euro NCAP, prévus pour 2026, encourageront les constructeurs à utiliser des commandes physiques séparées pour les fonctions de base de manière intuitive, ce qui réduira le temps d’observation hors de la route et favorisera une conduite plus sûre. Matthew Avery, directeur du développement stratégique d’Euro NCAP.

Évidemment, cela ne signifie pas que personne n’interdira l’intégration d’écrans avec toutes les commandes dans une interface tactile, car Euro NCAP n’a aucune autorité en la matière, mais cela fixe une limite pour que ces commandes physiques de base soient prises en compte dans des scores aussi importants que les tests de sécurité réalisés par l’organisme basé à Louvain, en Belgique.

Cela peut limiter en partie les tableaux de bord futuristes que nous avons vus ces derniers temps, bien que l’idée soit de garantir, au moins, que personne ne puisse se plaindre, ni les constructeurs ni les utilisateurs, du fait que leurs voitures aient ou non des boutons et des leviers pour des fonctions courantes telles que les feux, les clignotants ou les essuie-glaces. Les scores iront dans ce sens.

Quant aux systèmes multimédias et d’infodivertissement, ils continueront à ne pas être notés, et pourront être intégrés entièrement par le biais d’interfaces tactiles, tout comme les climatiseurs, qui ne seront pas non plus « obligatoires » physiquement pour ces tests de sécurité de l’Euro NCAP.

Nous ne pouvons pas tout avoir, bien que nous apprécierions un contrôle de la température, mais… Quoi qu’il en soit, une bonne nouvelle !