Airbus présente le prototype CityAirbus NextGen, son nouvel eVTOL

Jeudi 7, Airbus a présenté au public son prototype CityAirbus NextGen eVTOL entièrement électrique, avant son vol d’inauguration, prévu pour la fin de cette année.

Avec deux tonnes et une envergure d’environ 12 mètres, Airbus souhaite que son véhicule assure une autonomie de 80 km et atteigne une vitesse de croisière de 120 km/h.

Pour le consortium européen, ces caractéristiques le rendront « parfaitement adapté aux opérations dans les grandes villes pour des missions variées ».

Le lancement de CityAirbus NextGen pour la première fois est une étape importante et très réelle que nous franchissons vers une mobilité aérienne avancée et vers nos futurs produits et marchés. Merci à notre communauté, notre équipe et nos partenaires du monde entier de nous aider à faire de cela une réalité.