S’ils devaient acheter une voiture électrique maintenant, la plupart opteraient pour une Tesla

Les voitures électriques sont encore un concept relativement récent… mais il existe actuellement sur le marché plusieurs modèles de différentes marques qui ont investi sur ce segment. Cependant, lorsque nous avons interrogé nos lecteurs, nous avons constaté que la majorité choisirait une Tesla s’ils devaient acheter une voiture électrique. Découvrons donc tous les résultats.

Si vous deviez acheter une voiture électrique, quelles marques choisiriez-vous ?

Après avoir répondu à la question de la semaine dernière, nous publions désormais tous les résultats grâce à l’analyse des 12 8301 réponses obtenues grâce à la participation de 5 170 lecteurs.

Selon les résultats, la majorité des participants choisiraient une Tesla (13 %) suivie d’un modèle Porsche (8 %) et Renault (7 %). Avec 6% des voix, les options des chinois BYD et Nissan ont été retenues. Suivent Mercedes, Peugeot, Toyota et Citroën, tous avec 5% des choix. En milieu de liste, avec 4% des voix chacune, on retrouve les marques Volvo, BMW, Volkswagen et Ford, suivies de Polestar (3%), Audi (3%), Hyundai (3%) et Kia (2%). %).

Plus bas se trouvaient les marques Cupra, Lexus, Dacia, Opel, Honda, Skoda, Rolls-Royce, Smart et Jaguar, toutes avec 1% des voix et, enfin, au bout du tableau on retrouve MG, Mazda, Fiat, Mini, Maserati, Jeep et Lotus, dont le nombre de voix n’était pas suffisant pour atteindre ne serait-ce que 1% des voix. L’option « Autre » a été choisie par 1% des lecteurs ayant participé.

Résultats dans le graphique

Pour une meilleure perception visuelle, vous trouverez ci-dessous le graphique avec les résultats actuels de cette question.

Dans les commentaires faits sur l’article où la question a été posée, vous pouvez lire les près de 300 avis de nos lecteurs sur cette question, qui mentionnent les avantages et les inconvénients des différentes marques recommandées pour le vote, divers facteurs qui justifient les réponses données, parmi autres.

Mais si vous n’avez pas répondu à notre question, dites-nous maintenant pour quelles marques vous opteriez si vous deviez acheter une voiture électrique.

