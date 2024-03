Le PDG de Polestar prévient que les concurrents qui retardent les voitures électriques tombent dans un piège

Même si des marques moins irrévérencieuses croient fermement à la voie thermique, d’autres voient les véhicules électriques comme une solution de mobilité. Un bon exemple est Polestar, dont le PDG a déclaré que les concurrents qui retardent les modèles électrifiés tombent dans un « piège ».

Alors que Polestar envisage de se développer en tant que constructeur de voitures électriques, profitant de cet investissement pour renforcer sa présence sur le marché, d’autres noms, comme Mercedes-Benz, semblent aller à contre-courant.

En réalité, le constructeur allemand a drastiquement reculé par rapport à son objectif de ventes de véhicules électriques il y a moins de deux semaines.

Polestar estime que discréditer les voitures électriques est un piège

Dans une interview accordée au Telegraph, Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, « il existe une menace et un danger incroyables si vous n’acceptez pas l’innovation future et ne croyez pas en cette technologie – les transmissions électriques, l’innovation des batteries, l’innovation électronique ». moderne et logiciel ».

Ne pas y participer et penser que nous pouvons attendre et que les clients y sont prêts est un piège incroyable.

Dans la même interview, l’exécutif a profité de l’occasion pour éloigner Polestar de Tesla, assurant que la première « n’est pas dans le même jeu pour faire le marché de masse et rivaliser avec le traditionnel ». [fabricantes de automóveis] dans ce domaine ». Les deux se différencient donc par le marché qu’ils souhaitent conquérir.

Après que Volvo s’est éloigné de Polestar, en vendant sa participation majoritaire et en réduisant son financement, l’entreprise se tourne vers l’avenir. En réalité, la semaine dernière, elle a reçu un milliard de dollars, extérieurs au constructeur suédois, et a déclaré vouloir étendre la marque à de nouveaux marchés.

Avec cette nouvelle injection de fonds, Polestar espère atteindre « une croissance qui soutient l’objectif de volume pour 2025 et une marge bénéficiaire brute à deux chiffres ».

