Tesla a lancé un nouveau modèle avec seulement 2 sièges du Model Y pour les entreprises

Avec la croissance des ventes de voitures électriques, des marques comme Tesla ont ajusté leur offre pour couvrir de nouveaux segments de marché de plus en plus ciblés. L’entreprise américaine a adopté une politique tarifaire très agressive. Aujourd’hui, la société d’Elon Musk a dévoilé un nouveau modèle Y avec seulement 2 sièges, pour profiter du marché commercial et du support fiscal associé.

Un Model Y dédié aux entreprises

Les entreprises sont l’un des principaux canaux de vente de voitures électriques. Celles-ci profitent des incitations fiscales proposées pour renforcer leur flotte, obtenant ainsi des prix plus attractifs et intéressants pour les véhicules.

Bien qu’il existe des propositions commerciales, il s’agit de véhicules plus grands avec des autonomies plus courtes. Pour améliorer cette offre, Tesla renforce désormais son offre, avec un nouveau modèle Model Y, avec seulement 2 places et un espace de coffre bien plus attractif.

Cette nouvelle proposition n’est pas encore présente sur le site de Tesla, mais a été annoncée par Clément Maguet, Senior Account Manager chez Tesla en France. Sur son compte Linkedin, il a dévoilé ce nouveau modèle doté de 2 sièges et de toute la capacité de chargement supplémentaire.

Modèle commercial dédié à Tesla

Ce nouveau Model Y 2 places dispose d’une capacité de stockage de 2 158 litres et offre une autonomie allant jusqu’à 565 km (cycle WLTP). Ce modèle est, sur de nombreux marchés, éligible aux incitations fiscales pour les véhicules utilitaires.

Cette nouvelle version du Model Y offre bien plus d’espace de rangement à l’arrière et plus d’autonomie. Les 565 km annoncés (351 miles) représentent environ 30 kilomètres de plus que la version standard de cette voiture électrique Tesla. La marque n’a pas divulgué le prix de cette nouvelle version du Model Y, et les personnes intéressées doivent contacter directement l’entreprise dans l’espace dédié aux flottes.

Pour l’instant ce nouveau modèle semble limité au marché français, mais Tesla devrait l’étendre à d’autres marchés européens. La plupart ont des incitations fiscales pour ce type de véhicule et ce nouveau modèle Model Y sera certainement intéressant pour plusieurs.