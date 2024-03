500 kilomètres d’autonomie par café: la recharge rapide impressionnante de la voiture Xiaomi contre laquelle même Tesla ne peut rivaliser

Le nouveau Xiaomi SU7 est venu frapper du poing sur la table dans tous les aspects, personne ne le doute maintenant, mais peu de gens s’attendaient à ce que la charge rapide proposée par ce véhicule soit l’une des meilleures que l’on trouve dans l’industrie. En réalité, la marque a partagé une photo dans laquelle elle nous donne quelques informations à ce sujet, et les chiffres sont tout simplement impressionnants.

Cependant, il faut souligner que les données que nous allons mentionner ont une astuce, car malheureusement, ce type de charge ne pourra être effectué qu’avec un chargeur Xiaomi spécifique et ne sera disponible que pour les versions les plus chères du modèle, en l’occurrence la variante SU7 Max.

Plus de la moitié de la batterie en seulement 15 minutes de charge

Pour vous mettre en contexte, à ce jour, les marques qui ont obtenu les meilleures performances en termes de charge rapide sont Tesla, Audi et Porsche. Dans le cas de Tesla, nous pouvons profiter d’une puissance maximale de 250 kW sur son Model 3, tandis qu’Audi et Porsche peuvent atteindre un maximum de 270 kW sur leurs modèles e-Tron GT et Taycan, des chiffres qui leur permettent d’atteindre 80% de batterie en un peu plus de 20 minutes de charge.

De toute évidence, ces chiffres ne peuvent être atteints que par certaines versions de ces modèles avec des chargeurs très spécifiques, et c’est également ce qui va se passer avec le Xiaomi SU7. Dans ce cas, la marque n’a pas précisé la puissance en kW que ce véhicule pourra supporter, mais ce que nous savons, c’est qu’en seulement 15 minutes de charge, nous pouvons avoir jusqu’à 510 km d’autonomie.

En prenant comme référence le fait que le SU7 Max peut offrir une autonomie maximale allant jusqu’à 800 km, si nous rechargeons ces 510 km en 15 minutes, nous parlons d’environ 64% de capacité. Par conséquent, si nous voulons atteindre cette charge de 80% pour égaler nos concurrents, les chiffres seraient d’environ 19 minutes, ce qui constituera un nouveau record dans l’industrie de la production automobile.

Encore une fois, il convient de souligner que ces données ont été extraites de la version SU7 Max et que les autres modèles ne pourront pas supporter cette puissance, mais au moins nous pouvons mettre en contexte le fait que Xiaomi a largement surpassé les chiffres offerts par ses concurrents, soulignant ainsi que sa nouvelle voiture électrique va être une véritable prouesse dans presque tous les domaines.