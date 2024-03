Le PDG de Stellantis soutient l’interdiction de la vente de nouvelles voitures thermiques en 2035

La rapidité de l’Union européenne (UE), en matière d’électrification des routes, déplaît à de nombreux constructeurs et groupes d’entreprises automobiles. Après tout, même s’ils aspirent à une transition, ils la souhaitent progressivement. Le PDG de Stellantis soutient à son tour l’objectif européen d’interdire la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035.

Du point de vue de Carlos Tavares, PDG de Stellantis, l’industrie automobile doit en effet passer à la mobilité électrique, afin de lutter contre le changement climatique.

Cependant, comme l’ont exprimé d’autres dirigeants, pour que cette transition soit une réussite, il faut que les conditions soient assurées. Pour Carlos Tavares, il y a quatre éléments essentiels :

Selon lui, tant que ces quatre piliers ne seront pas construits, les citoyens n’adopteront pas la mobilité électrique – du moins pas complètement.

En effet, soulignant le prix associé aux véhicules, Carlos Tavares rappelle que « les personnes arrêtent d’acheter des voitures électriques lorsque les subventions gouvernementales cessent, car elles restent très chères ».

Si les consommateurs reportent l’achat d’une nouvelle voiture parce qu’ils ne savent pas s’ils doivent acheter une voiture diesel, essence, électrique, à pile à combustible ou hybride, le parc automobile deviendra de plus en plus vieillissant. Plus il y en aura, plus ce sera pire pour le climat.