Euro NCAP : les voitures sans boutons physiques provoquent trop de distractions pour recevoir 5 étoiles

Certaines marques savent qu’elles ne peuvent pas simplement supprimer tous les boutons physiques et tout mettre sur un écran tactile. Il ne s’agit pas de modernité, mais de sécurité. Selon Euro NCAP, les voitures sans véritables boutons sont trop gênantes pour recevoir une note de sécurité de 5 étoiles en Europe.

Trop peu de boutons, trop d’inattention ?

Il n’existe aujourd’hui aucune nouvelle voiture qui ne dispose pas de nombreuses fonctionnalités sur l’écran tactile de l’habitacle. Certains ont même renoncé au quadrant, saisissant toutes les informations de manière centralisée, sur un écran d’infodivertissement aux dimensions généreuses. Mais tout le monde n’accepte pas autant de modernité. Et, on sait aussi que cette technologie tactile n’est toujours pas aussi rapide que souhaité, parfois une certaine latence oblige l’utilisateur à quitter la route des yeux plus que prévu.

De plus, les nouvelles voitures proposent des menus avec des fonctionnalités uniquement accessibles dans ces menus. Il existe des logiciels qui ne disposent même pas de zone fixe pour gérer les actions les plus élémentaires, comme le dégivrage des fenêtres.

A la limite de ce qu’on appelle l’évolution, il existe désormais des voitures dont la « boîte de vitesses » est à l’écran. Il y a le curseur pour D (Conduire, pour faire avancer le véhicule), P (Stationnement), N (Neutre, ce qu’on appelle le point mort) et R (Reverse, marche arrière). Ne serait-ce pas trop ?

Euro NCAP dit que les constructeurs automobiles doivent ramener les boutons

Bientôt, les principales fonctions de l’écran tactile du tableau de bord ne seront plus tactiles et des interrupteurs physiques seront nécessaires pour que les constructeurs automobiles puissent atteindre les niveaux de sécurité les plus élevés.

Euro NCAP, l’organisme européen de sécurité automobile, introduit de nouvelles lignes directrices pour 2026, ce qui signifie que cinq tâches importantes dans chaque voiture devront être effectuées à l’aide de vrais boutons, plutôt qu’en accédant à un écran.

Les clignotants, les feux de détresse, les essuie-glaces, le klaxon et les fonctions SOS devront être contrôlés par des interrupteurs adaptés aux voitures pour obtenir la très convoitée note de sécurité Euro NCAP de cinq étoiles.

L’utilisation excessive des écrans tactiles est un problème à l’échelle de l’industrie, presque tous les constructeurs automobiles déplaçant les commandes clés vers des écrans tactiles centraux, obligeant les conducteurs à quitter la route des yeux et augmentant le risque d’accidents distraits.

A expliqué Matthew Avery, directeur du développement stratégique chez Euro NCAP.

Les nouveaux tests Euro NCAP, prévus pour 2026, encourageront les constructeurs à utiliser des commandes physiques séparées pour les fonctions de base de manière intuitive, limitant ainsi le temps pendant lequel les yeux ne quittent pas la route et favorisant ainsi une conduite plus sûre.

Plusieurs constructeurs ont déjà été critiqués pour des commandes tactiles trop complexes qui obligent les conducteurs à accéder menu après menu pour régler les sièges, les rétroviseurs et la ventilation – nous pensons notamment à Tesla et VW.

Bien qu’il ne soit pas obligatoire de se conformer aux nouvelles règles Euro NCAP, les constructeurs automobiles qui ne le font pas perdront de précieux points dans leurs évaluations de sécurité. Cela semble être une idée sensée et une étape positive dans la lutte contre la distraction au volant.