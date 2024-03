Twin-E : transformez votre voiture diesel en hybride rechargeable

Tout n’est pas encore dit dans le monde des voitures fonctionnant aux énergies fossiles. Vous n’aurez probablement pas encore à vous débarrasser de votre voiture diesel ! Une startup française a développé Twin-E, un kit innovant qui promet de transformer en une seule journée les véhicules diesel en hybrides rechargeables.

La transition vers une mobilité plus durable est aujourd’hui l’une des préoccupations mondiales majeures. Face à ce défi, le Twin-E est un kit innovant qui promet de transformer en une seule journée les véhicules diesel en hybrides rechargeables.

Cette avancée est remarquable non seulement par sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également par son potentiel à rendre la transition vers les véhicules électriques plus abordable.

Économies, innovation et durabilité à la portée de tous

La proposition de GCK se concentre sur la facilité d’installation et d’utilisation de son système Twin-E. Conçu pour être discret et ne pas altérer la structure d’origine du véhicule, ce kit comprend un moteur électrique couplé à un engrenage épicycloïdal qui remplace la boîte de vitesses, ainsi qu’une batterie située dans le coffre.

Cette configuration permet aux véhicules diesel adaptés d’atteindre jusqu’à 70 km d’autonomie en mode tout électrique avec une charge complète, tout en conservant l’autonomie en mode diesel.

L’un des plus grands attraits du Twin-E est son coût, qui est nettement inférieur à celui des autres options d’électrification du marché, qui avoisine les 7 500 euros. À cela s’ajoute la possibilité d’accéder à des subventions de l’État allant jusqu’à 2 000 euros, faisant de cette innovation une option encore plus attractive pour le consommateur soucieux de l’environnement et de l’économie.

Conversion des voitures diesel en hybrides

GCK a conçu le Twin-E avec une compatibilité maximale à l’esprit, garantissant que le kit peut être installé sur une large gamme de véhicules populaires, parmi des modèles tels que Mégane, Sandero et Clio.

L’entreprise prévoit également de collaborer avec environ 1000 ateliers partenaires en France, facilitant ainsi l’accès à la technologie.

L’initiative a reçu le support du gouvernement français, soulignant un effort conjoint avec le ministre du Budget, Gabriel Attal, pour rendre la technologie encore plus accessible grâce à un financement qui pourrait réduire le coût à environ 100 euros par mois pour les automobilistes.

Par ailleurs, les véhicules convertis en Twin-E sont désormais classés Crit’Air 1, soulignant leur contribution à une mobilité urbaine plus propre.

Par conséquent, si votre voiture diesel est très appréciée, cela pourrait être la « mise à niveau » pour la rendre respectueuse de l’environnement.