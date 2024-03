Une énorme voiture fabriquée en argile d’huile, la manière surprenante dont Xiaomi conçoit sa SU7 et lui apporte des modifications : d’abord en boue puis en métal.

Tout d’abord, vous dessinez la voiture en 2D sur une feuille, puis une machine énorme modélise ce design sur un bloc géant d’argile d’huile. Ainsi a été conçu le Xiaomi SU7 dans ses installations de 15 millions d’euros.

Et c’est que Xiaomi s’est construit son propre laboratoire de design et n’a pas lésiné sur les dépenses, comme ils l’ont eux-mêmes révélé sur leur compte Weibo. Tout ça pour une seule voiture ? Non, c’est plutôt un investissement car Xiaomi a déjà clairement exprimé son intention d’être aussi bien positionné sur le marché des véhicules électriques que sur le marché des téléphones mobiles.

L’argile bitumineuse pour concevoir le Xiaomi SU7

Le modelage en argile est une technique qui consiste à créer des modèles tridimensionnels à l’échelle réelle d’une voiture à partir de dessins bidimensionnels et de modèles numériques. Cette technique permet d’évaluer et de modifier l’aspect esthétique et fonctionnel de la voiture, en tenant compte de facteurs tels que la visibilité, l’éclairage, les proportions, les lignes et les courbes. Le laboratoire de modelage en argile bitumineuse de Xiaomi permet de tester et d’optimiser la forme et le flux d’air autour du véhicule, ce qui influence les performances, la consommation et les émissions.

Xiaomi a investi plus de 15 millions d’euros pour se doter d’équipements et de personnel haut de gamme pour son atelier de modelage en argile, situé dans une zone souterraine pour garantir la confidentialité et la sécurité maximales. Le laboratoire est équipé de machines de pointe, comme la KOLB, un outil de fraisage à cinq axes qui permet de sculpter précisément et efficacement le modèle en argile, en se basant sur les paramètres du modèle numérique.

La KOLB a une vitesse de traitement 1,5 fois supérieure à celle des outils traditionnels à un seul bras, et peut réaliser un modèle en argile grandeur nature de la voiture en seulement trois jours, ce qui facilite les itérations rapides des plans de design. De plus, la KOLB est si précise qu’elle ne nécessite aucun ajustement supplémentaire de la part des modélistes, et permet de commencer immédiatement la révision professionnelle du modèle.

Un écran Samsung de 269 pouces

Une fois que vous avez le modèle de base, il faut l’affiner. Et pour ajouter jusqu’au dernier élément que vous avez dans le design en 2D, le laboratoire utilise un scanner portable de lumière bleue de Zeiss, capable de numériser de manière exhaustive et détaillée les dimensions du modèle. Le scanner est léger et portable, et il possède le double de la vitesse de numérisation des modèles précédents. Il peut être utilisé à tout moment et en tout lieu, il suffit de le prendre et de commencer à numériser.



Enfin, pour examiner et ajuster la conception des modèles numériques, le laboratoire dispose d’un grand écran LED Samsung de 269 pouces qui peut afficher le modèle numérique de la voiture en haute définition et à l’échelle 1:1, ce qui permet aux concepteurs de voir et de modifier la conception en temps réel, offrant ainsi un outil plus efficace pour la révision de la conception.

Et lorsque tous les éléments sont sculptés dans l’argile d’huile, alors commence le processus d’ajout des panneaux métalliques, des finitions, des roues et des pneus, pour vérifier l’état final.

Une des voitures les plus aérodynamiques jamais créées

Grâce à l’atelier de modelage en argile, Xiaomi a réussi à ce que sa berline électrique SU7 se démarque par sa faible résistance à l’air. Le SU7 a fait l’objet de plus de 300 ajustements de style et a atteint un coefficient aérodynamique aussi bas que 0,195, inférieur à celui de nombreux modèles sportifs, ce qui en réalité l’une des voitures les plus aérodynamiques actuellement.



Pour l’entreprise, dont le laboratoire servira à concevoir les prochains modèles de voitures électriques Xiaomi, la clé réside dans la conception, car « Nous croyons qu’un bon design séduira les personnes et qu’un jour, il y aura des voitures Xiaomi circulant sur toutes les routes du monde ».

Via | Xiaomi SU7 Weibo