La Polestar 2 est un exemple de l’énorme dévaluation des nouvelles voitures électriques

Ce sont des moments de réflexion pour Polestar. L’ancienne division sportive de Volvo a été transformée par le groupe Geely en sa propre marque pour rivaliser sur le segment supérieur des voitures électriques. Une décision étrange, étant donné que Volvo est déjà présent dans ce segment, ainsi que d’autres marques propres, comme Zeekr. Il est possible que cette option montre déjà ses effets. La dévalorisation des tramways neufs commence à se faire sentir.

Les voitures d’occasion électriques seront « au prix de la pluie »

L’année dernière, Polestar a livré un total de 54 600 unités, soit une croissance de 6 %. Mais les calculs ne tiennent pas et la marque est devenue une source de pertes pour ses principaux actionnaires, Volvo et Geely, qui ont vu leurs actions chuter de 79,8 % en un an.

Malgré cela, les partenaires restent fermes, mais avec quelques changements, comme la réduction des effectifs et les investissements de Polestar, qui doit de toute urgence réduire les coûts pour éviter de tomber en panne de carburant.

De plus, ils doivent lancer et promouvoir leurs nouvelles offres, comme les Polestar 3 et 4, ce qui devrait augmenter les marges commerciales.

Pour ajouter à tout cela, Volvo a décidé de se séparer de la jeune entreprise et a fait savoir qu’elle céderait ses actions. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour les investisseurs.

Dépréciation de la Polestar 2

Même si la marque s’éloigne de l’ombre de Volvo et marche de ses propres ailes, force est de constater que les dernières nouvelles ne sont pas encourageantes. La société de location Hertz, par exemple, a annulé une commande importante qu’elle avait passée auprès de Polestar.

Tout cela, ajouté à la guerre des prix qui a éclaté l’année dernière, affecte la valeur des modèles d’occasion d’une Polestar 2 qui, sur le marché américain, a vu son prix baisser de manière plus que significative.

En cherchant un peu sur les sites Internet du pays, où l’on peut trouver des voitures d’occasion de 2021, nous avons trouvé des unités Long Range RWD, avec seulement 50 000 km au compteur, avec des prix commençant à 24 999 dollars (environ 23 000 euros). Autrement dit, une dévaluation de 50 % en seulement deux ans et demi.

C’est pourquoi, selon les analystes, Polestar ne devrait pas être cotée en bourse de manière indépendante. On estime que l’entreprise aura besoin d’une injection de plus d’un milliard de dollars pour rester opérationnelle au cours des 12 prochains mois.

Au Portugal, la Polestar 2 démarre à 53 400 euros pour la version standard avec une petite batterie (546 km WLTP) et une version propulsion avec une batterie de plus grande capacité, 655 km WLTP, qui démarre à 56 900 euros.

Cela le place à mi-chemin entre les propositions de Tesla, avec un Model Y qui a considérablement baissé ses prix à 42 990 euros pour le Standard, 455 km WLTP, et 49 990 euros pour le Long Range Dual Motor (533 km WLTP) et d’autres comme le BMW i4, qui démarre à 56 900 euros dans sa version la plus économique, 479 km WLTP, et 64 100 euros pour le modèle eDrive40, avec 585 km WLTP.