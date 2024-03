Le monde sera confronté à une crise de l’approvisionnement en électricité, déclare Elon Musk

Elon Musk a troqué le X contre la scène lors de la conférence Bosch Connected World et a déclaré que le monde serait confronté à une crise de l’approvisionnement en électricité et des transformateurs électriques l’année prochaine.

Lors de la séance de questions-réponses qui a clôturé la conférence Bosch Connected World, un événement dédié à l’intelligence artificielle (IA) et à d’autres technologies, comme l’informatique, la robotique et la mobilité, Elon Musk a parlé des voitures autonomes et des robots humanoïdes, en regardant le marché des les prochaines années et éventuellement les actions Tesla.

Pour le constructeur de voitures électriques, l’informatique IA se développe à un rythme effréné et, même si elle devrait ralentir à un moment donné, la vitesse est insensée.

La ruée vers les jetons est plus grande que n’importe quelle ruée vers l’or qui ait jamais existé. […] Je pense que nous sommes véritablement à l’aube de la plus grande révolution technologique qui ait jamais existé.

A déclaré Elon Musk, admettant que nous vivons une époque très intéressante et que cela l’a déjà laissé « un peu déprimé ».

Je me suis dit : « Eh bien, vont-ils prendre le relais ? Sommes-nous inutiles ? » Mais la façon dont j’ai accepté cette question était : est-ce que je préférerais être en vie pour voir l’apocalypse de l’IA ou non ? Ce ne sera pas ennuyeux. »

Du point de vue d’Elon Musk, l’IA va « profondément » changer le monde. L’un des aspects les plus significatifs de ce changement résidera dans la conduite autonome, sur laquelle Tesla travaille, ainsi que Bosch.

Pour Musk, après les puces, la prochaine pénurie sera l’électricité, car il n’y aura pas assez d’électricité pour faire fonctionner toutes les puces. Pour l’homme d’affaires, cette réalité sera connue l’année prochaine.

La croissance simultanée des voitures électriques et de l’IA, toutes deux nécessitant de l’électricité et des transformateurs de tension, crée une énorme demande d’équipements électriques et de production d’énergie électrique.

Si j’ai raison, Elon Musk souligne qu’une quantité énorme d’énergie propre est nécessaire, provenant de différentes sources.