Si Xiaomi parvient à s’en sortir, la voiture électrique changera à jamais

Même avec la gueule de bois du MWC 2024 et après avoir pu voir en direct la nouvelle voiture électrique de Xiaomi, nous avons pu réfléchir à l’importance que ce produit aura non seulement dans l’écosystème Xiaomi, mais aussi sur le marché des voitures électriques à l’échelle mondiale, car nous sommes devant la première entreprise de technologie grand public qui ose fabriquer un modèle de cette envergure.

En réalité, Xiaomi a toujours été critiquée par les utilisateurs pour avoir imité ce qu’Apple présentait chaque année dans le domaine de la téléphonie mobile, mais avec le lancement de la nouvelle Xiaomi SU7, elle a laissé derrière elle une réputation qui ne reviendra jamais du moins en termes d’innovation, d’autant plus compte tenu de l’annulation du projet Apple Car qui a eu lieu il y a quelques heures seulement.

Fabricants, méfiez-vous de l’arrivée de Xiaomi

Quand vous entrez dans un nouveau marché, vous ne pouvez pas le faire à moitié, vous devez montrer tout ce que vous êtes prêt à faire. C’est cette philosophie que Xiaomi a suivie avec la présentation de sa SU7, un véhicule haut de gamme qui offre des performances de premier ordre comme une puissance allant jusqu’à 663 CV, une autonomie atteignant 800 kilomètres, un capteur LiDAR pour un niveau de conduite autonome de pointe et bien plus encore.

Ceux qui attendaient une voiture avec des performances médiocres mais un prix complètement révolutionnaire ont été très déçus. Il y aura toujours le temps de lancer un modèle bon marché qui respecte cette philosophie, mais au départ, vous devez montrer ce dont vous êtes capable, surtout lorsque vous avez investi une somme qui dépasse largement les 1,5 milliard d’euros.

En réalité, la marque, chaque fois qu’elle a dû exposer le SU7 lors d’événements publics, l’a fait en montrant sa version Max, la plus haut de gamme qui sera mise en vente. Et précisément, puisque nous parlons de ventes, Lu Weibing, le président du groupe Xiaomi au niveau mondial, a déjà confirmé que les premières unités seront livrées à partir du deuxième trimestre de cette année, de sorte que l’arrivée de la voiture sur le marché chinois est pratiquement imminente.

Par conséquent, avec toutes ces informations, nous ne pouvons pas nous attendre à autre chose qu’à ce que Xiaomi change complètement le marché des voitures électriques si cet investissement massif fonctionne comme prévu. En réalité, la marque asiatique a déjà commenté que la base de 20 millions d’utilisateurs de smartphones Xiaomi en Chine a été un facteur clé dans la décision de lancer ce produit, ce qui n’est pas un avantage dont disposent les autres marques.

Il est juste une question de temps avant que d’autres entreprises ne se rendent compte de cela et commencent à développer des véhicules qui peuvent exploiter leur base d’utilisateurs au-delà du marché chinois, car de nos jours, la communauté et l’écosystème sont les éléments les plus importants pour le développement et la croissance de toute entreprise, quel que soit son domaine d’activité.